Alors que Lovro Majer vit une deuxième saison très compliquée en Bretagne, le Stade Rennais aurait pris sa décision pour l'avenir du milieu croate.

Lovro Majer est l'ombre de lui-même cette saison

Recruté 12 millions d'euros par le Stade Rennais en août 2021, Lovro Majer a d'abord rapidement conquis le public du Roazhon Park. Juste techniquement, et souvent décisif, le milieu croate s'est imposé jusqu'à devenir un homme fort du schéma de jeu de Bruno Genesio. En 36 rencontres toutes compétitions confondues l'an dernier, il s'est offert 6 buts et 9 passes décisives, et a grandemet contribué à la belle saison du SRFC.

Mais cette année, ce n'est plus du tout la même chanson pour l'ancien joueur du Dinamo Zagreb. Moins utilisé par son entraîneur, Lovro Majer ne répond plus du tout aux attentes, et ne semble pas vraiment investi lorsqu'il apparaît sur la pelouse. En 27 matches disputés en championnat sur cet exercice, le joueur de 25 ans n'a inscrit qu'un seul but et délivré 3 passes décisives. Et alors que son avenir semblait très incertain, son club a pris une grande décision en vue du prochain mercato estival.

Mercato Stade Rennais : Le SRFC veut 40 millions d'euros pour céder Lovro Majer

D'après les dernières informations révélées par Foot Mercato ce jeudi, le Stade Rennais aurait pris la décision de laisser partir Lovro Majer l'été prochain. Toutefois, Florian Maurice ne le laissera pas filer pour une bouchée de pain. En effet, la source indique que le SRFC veut récupérer une somme d'environ 40 millions d'euros pour pour son milieu de terrain croate.

Une somme non négligeable, qui ne semble pas effrayer certains clubs européens, et plus particulièrement Newcastle qui est d'ores et déjà venu aux nouvelles pour s'attacher les services du joueur de 25 ans la saison prochaine. Reste à savoir si les Magpies arriveront à trouver un terrain d'entente avec la direction du Stade Rennais.