Le FC Nantes est en très mauvaise posture en Ligue 1, et pour motiver les joueurs, la direction leur offrira une prime en cas de maintien.

FC Nantes : Une prime de 50 000 euros en cas de maintien

Le FC Nantes est au bord de la rupture en Ligue 1. Les Canaris n'ont plus gagné en championnat depuis le 12 février et sont les premiers relégables. Les Nantais vivent une fin de saison catastrophique avec la défaite en finale de Coupe de France 5-1 face à Toulouse. Inquiets par une possible relégation alors que le club comptait 10 points d'avance sur la zone de relégation il y a quelques semaines, les dirigeants ont trouvé un moyen de motiver les joueurs.

D'après les informations, du quotidien l'Equipe, la direction et les joueurs ont trouvé un accord dans la journée de jeudi autour d'une prime de maintien. Chaque joueur touchera un peu plus de 50 000 euros de récompense si le FC Nantes parvient à se maintenir en Ligue 1. Une mesure en réaction à la déroute subie au stade Francis-le-Blé (défaite 2-0 à Brest) dans un match crucial pour la lutte pour la survie dans l'élite.

Une mesure récurrente à Nantes

Antoine Kombouaré aura réussi à sauver sa place malgré les dix journées sans victoire. Les dirigeants ont préféré utiliser une potentielle récompense pour les joueurs plutôt que de chercher un entraîneur en catastrophe. Le technicien kanak devrait donc être maintenu jusqu'à la fin de la saison. Les Nantais auront une nouveau match décisif pour le maintien ce week-end. Les Canaris recoivent Strasbourg, premier non-relégable dimanche à la Beaujoire. Les deux équipes comptent le même nombre de points avant le coup d'envoi.

Cette mesure n'est pas nouvelle du côté du FCN. Nantes luttait déjà pour sa survie il y a deux saisons et une prime d'une valeur similaire avait été offerte aux joueurs. Coïncidence, cette décision avait déjà été prise avant une 34ème journée de Ligue 1 et également avant un match face à Strasbourg. Les Nantais s'étaient imposés 2-1 après avoir été menés à la pause.