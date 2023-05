Le site d'analyse de données Data'Scout a révélé le gros point fort de l'OGC Nice, qui ne le partage avec aucune autre équipe de Ligue 1 cette saison.

Si vous êtes un supporter de l'OGC Nice, difficile pour vous d'imaginer votre club en Coupe d'Europe la saison prochaine. Et on vous comprend. Le Gym semble avoir perdu le fil de sa saison après son élimination en quarts de finale de Ligue Europa Conférence, face au modeste FC Bâle. Défait à domicile par les Suisses (1-2) le 20 avril dernier, le club dirigé par Didier Digard n'y arrive plus en Ligue 1 depuis ce jour.

Le bilan est catastrophique : deux défaites sur les deux matchs suivant cette désillusion, contre des adversaires abordables (Clermont et Troyes, qui est relégable). Si on peut se dire que ce ne sont « que » deux défaites consécutives, celles-ci ont coûté très cher. Les concurrents directs de l'OGCN en ont profité, surtout le LOSC qui s'accroche à la dernière place qualificative pour la Coupe d'Europe (5ème). Grâce à deux succès à domicile contre Montpellier (2-1) et Ajaccio (3-0), les Dogues possèdent désormais 3 points d'avance sur le Stade Rennais, principal poursuivant. Et 11 sur le Gym, neuvième de l'élite à 5 journées de la fin.

L'OGC Nice réagit toujours après avoir été mené au score

Avec tous les constats réalisés plus haut, on peut se dire que l'OGC Nice n'a plus aucun espoir d'entrevoir l'Europe la saison prochaine. S'il fallait encore argumenter, on pourrait également préciser que la bande à Didier Digard a été éliminée de la Coupe de France, au stade des 32èmes de finale. C'est le Toulouse FC qui a remporté la compétition, s'offrant le droit de participer à la prochaine Ligue Europa.

Malgré cela, le site d'analyse de données Data'Scout a redonné le sourire aux Aiglons. Dans un graphique publié sur Twitter, il évoque le point fort de l'OGC Nice cette saison. Contre toute attente, le club azuréen domine lorsqu'il est mené au score toutes compétitions confondues. Petite précision : il ne gagne pas toujours dans ce cas. Mais ici, le site veut mettre en avant sa capacité de réaction, qu'aucun autre club de Ligue 1 ne possède cette saison. Une maigre consolation pour les supporters qui pourront critiquer le caractère de l'OGCN en cas de non-qualification européenne.