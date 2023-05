Le meilleur buteur du RC Strasbourg fait son retour dans le groupe alsacien pour le déplacement à Nantes, lors de la 34ème journée de Ligue 1.

C'est une nouvelle qui ne rassurera pas les supporters du FC Nantes. Alors que le club des Bords de l'Erdre doit affronter le RC Strasbourg dans un match capital pour le maintien, les Alsaciens ont enregistré un sacré retour dans leurs rangs : celui d'Habib Diallo. L'attaquant de 27 ans était incertain pour cette partie, et l'est toujours concernant une place dans le onze de Frédéric Antonetti.

Il sera au moins présent dans le groupe du RCSA dimanche. L'entraîneur du club a dévoilé une liste de 20 joueurs pour le déplacement à Nantes, qui marquera un tournant dans la saison des deux formations. Les Canaris sont dix-septièmes et premiers relégables, tandis que les Strasbourgeois sont seizièmes et premiers non-relégables. Ils possèdent tous deux le même nombre de points (32), mais la différence de but est favorable aux visiteurs (-11 contre -13).

Retour d'Habib Diallo, une très mauvaise nouvelle pour Nantes

Pourquoi le retour d'Habib Diallo doit-il inquiéter les Canaris d'Antoine Kombouaré ? La réponse est simple : c'est le meilleur buteur du RC Strasbourg en Ligue 1 cette saison. L'international sénégalais (16 sélections, 3 buts) a inscrit 17 buts, dont 2 sur ses 2 derniers matchs. Il sera donc l'arme principale de la bande à Frédéric Antonetti, qui n'aurait marqué qu'à 27 reprises sans lui. Ce qui en aurait fait l'avant-dernière attaque de Ligue 1, juste devant l'AC Ajaccio et ses 22 buts.

Fort heureusement, le FC Nantes pourra compter sur un groupe presque au complet pour affronter Strasbourg. En conférence de presse d'avant-match, Antoine Kombouaré a tout de même annoncé l'absence de Moussa Sissoko (lésion musculaire) dans l'entrejeu. Il y a également une incertitude quant à la présence d'Andrei Girotto (blessé à une cuisse), le défenseur brésilien du FCN. Reste à savoir quelle sera la composition du technicien kanak dimanche.