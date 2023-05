En colère après la défaite de l'OM contre Lens, Igor Tudor a ouvertement critiqué Clément Turpin. Il estime que l'arbitre a commis des erreurs.

C'était le choc de la 34ème journée de Ligue 1. Le RC Lens accueillait l'Olympique de Marseille pour ce qui semblait être un tournant dans la course au titre. Deuxième du championnat, le club phocéen pouvait distancer un concurrent direct en s'imposant. Mais c'est tout l'inverse qui s'est produit, puisque c'est le Racing qui a montré les crocs (2-1). Des buts de Loïs Openda et Seko Fofana ont suffi au bonheur des Sang-et-Or, qui reprennent la deuxième position aux Olympiens avec 2 points d'avance.

Scénario catastrophe pour l'OM, qui a peut-être dit adieu au titre après cette défaite. En conférence de presse d'après-match, Igor Tudor était en colère. Comme souvent lors des dernières rencontres, ce ne sont pas ses joueurs mais l'arbitre qu'il a critiqué. « Je l'ai dit à cet arbitre à la mi-temps. Je lui ai dit qu'il avait eu le courage - et je dis bien courage - d'invalider le but (de Sanchez) mais qu'il n'avait pas eu le courage de donner le deuxième jaune à Medina. S'il a des c*******, il doit en avoir aussi pour ça » a pesté le technicien marseillais.

Igor Tudor enrage après le but refusé

La réalisation d'Alexis Sanchez aurait pu changer le cours du match. À la huitième minute de jeu, alors que le score est de 0-0, l'attaquant chilien transperce les filets de Brice Samba. Mais pour l'arbitre de la rencontre, Clément Turpin, il y avait une faute sur un Lensois au départ de l'action. Après consultation de la VAR, il décide d'annuler le but. La suite, nous la connaissons : les Sang-et-Or marqueront par deux fois avant la pause, et le but de Dimitri Payet en fin de match n'empêchera pas leur victoire.

Après la défaite des siens, Igor Tudor a tenu à s'expliquer sur sa colère. « Alexis (Sanchez) m'a dit qu'il y avait but, que c'était licite. Je le crois, j'ai regardé la vidéo et pour moi, il n'y a pas faute. Les détails font la différence » a soupiré l'entraîneur phocéen. Autre fait de jeu important selon lui : la décision de ne pas expulser Facundo Medina. Auteur de plusieurs fautes durant le match, le défenseur argentin du Racing a finalement terminé la rencontre sur la pelouse. Vous l'aurez compris, cette défaite reste en travers de la gorge d'Igor Tudor.