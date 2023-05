En manque de temps de jeu à l’OM, Matteo Guendouzi est susceptible de s’en aller. Aston Villa compte passer à l’offensive pour son transfert.

OM Mercato : Matteo Guendouzi se rapproche d’un retour en Premier League

Sous contrat jusqu’en 2025 avec l’Olympique de Marseille, Matteo Guendouzi a de grandes chances de changer de club lors du prochain mercato. Poussé sur le banc par Igor Tudor au retour du Mondial 2022, le milieu de terrain vit très mal son statut de remplaçant à l’OM. Il a compris qu’il lui sera très difficile pour lui d’inverser la tendance sous les ordres du technicien croate.

Face à cette situation, Matteo Guendouzi n’exclut plus un départ de l’OM. Et de son côté, la direction de l’Olympique de Marseille ne s’oppose pas vraiment à son transfert. D’ailleurs, les dirigeants phocéens ont récemment invité l’ancien joueur d’Arsenal à mieux gérer ses états âmes et à se plier aux décisions de son entraîneur, sans faire de vagues. Dans le cas contraire, le joueur de 24 ans devrait prendre la porte.

L’OM serait même ouvert à l’idée à le céder dès cet été, à condition bien sûr de recevoir une offre satisfaisante pour son transfert. Cette situation a rapidement alerté ses prétendants. Si West Ham envisage de l’attirer dans ses filets, c’est bien Aston Villa qui semble en pole position pour sa signature.

Aston Villa ne lâche pas l’affaire pour Matteo Guendouzi

Le profil de Matteo Guendouzi est très apprécié par Unai Émery qui l’avait déjà eu sous ses ordres à Arsenal. L’entraîneur espagnol aimerait bien l’attirer cette fois à Aston Villa. En janvier dernier déjà, les Villans avaient multiplié les tentatives en vue de boucler sa signature. Le club britannique était prêt à mettre environ 40 millions d’euros pour son transfert, sans succès. Matteo Guendouzi avait finalement fait le choix de rester à l’OM.

Cet échec n’a pas pour autant refroidi les Villans. Comme l’indique Fabrizio Romano, Aston Villa serait prêt à revenir à la charge pour le milieu de terrain français avec de nouveaux arguments financiers. Cette future proposition, dont le montant exact n’a pas été précisé, pourrait être intéressante pour l’OM, qui compte récupérer une somme d'argent importante avant de céder son joueur. Les négociations entre les deux parties devraient s’intensifier dans les mois à venir.