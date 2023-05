Suspendu deux semaines pour s’être rendu en Arabie Saoudite sans autorisation, Lionel Messi a dû présenter des excuses publiques au PSG. La vérité a éclaté sur cette affaire.

« Je souhaite m’excuser auprès de mes coéquipiers et du club. Sincèrement, je pensais que nous aurions un jour de repos après le match, comme d’habitude. J’avais organisé ce voyage et je ne pouvais pas l’annuler. Je l’avais déjà annulé auparavant. Je m’excuse auprès de mes coéquipiers et j’attends ce que le club veut faire de moi. » Dans une vidéo devenue rapidement virale sur les réseaux sociaux, Lionel Messi a fait ses excuses au PSG après avoir appris qu’il était suspendu pour deux semaines pour son expédition de 24 heures au Moyen-Orient afin d’honorer son juteux contrat avec l’officie du Tourisme de l’Arabie Saoudite. Mais en réalité, cette initiative de la Pulga ne devait rien au hasard.

PSG : Lionel Messi a bien failli être licencié !

Ce jeudi, RMC Sport explique que les excuses publiques de Lionel Messi ont été possibles grâce à un engagement mutuel signé sous seing privé avec le Paris Saint-Germain. Et non de cet accord tacite, le PSG était prêt à licencier l’attaquant de 35 ans s’il n’avait pas fait sa fameuse vidéo. « Selon nos informations, le Paris Saint-Germain a mis à pied son joueur et lui a envoyé une convocation pour un entretien préalable à un licenciement. L’entourage de l’attaquant s’est alors activé très rapidement. Objectif pour eux : faire sauter la mise à pied du septuple ballon d’or pour qu’il puisse reprendre les séances d’entraînement au Camp des Loges.

Cependant, la lettre envoyée par les avocats du club était inattaquable », explique le média sportif, qui ajoute que « sur l’entretien préalable à un licenciement, le club reprochait à Messi, dans un courrier, « son absence à l’entraînement du 1er mai, mais aussi divers manquements. » Finalement, les avocats des deux parties ont rédigé un texte dans lequel un accord est validé : « la Pulga fait des excuses et Paris l’accepte à l’entraînement, rien n’est dit sur les matchs. Contacté, le club dément nos informations que nous maintenons. L’entourage de l’Argentin ne voulait pas faire de commentaire. »