Laurent Batlles a levé un pan de voile sur la saison prochaine de l’ASSE. Il a fixé l’objectif de 2023-2024, mais est resté évasif sur le mercato.

Mercato ASSE : Plusieurs dossiers chauds en attente à Saint-Etienne

Le mercato de l’ASSE s’annonce très mouvementé, vu le nombre de joueurs en fin de contrat : Jean-Philippe Krasso, Gaëtan Charbonnier, Niels Nkounkou, Kader Bamba et Mathieu Cafaro. La direction de Saint-Etienne sait déjà plus ou moins les joueurs qu’elle souhaite conserver pour la saison prochaine, sans doute les trois premiers. Selon But Football Club, a transmis une nouvelle offre au buteur ivoirien (16 buts et 9 passes décisives en Ligue 2 cette saison), afin de prolonger son contrat. Cette proposition serait de 3 ans, en plus d’une grosse revalorisation salariale.

Quant au joker arrivé en décembre 2022 et blessé jusqu’à la fin de la saison, il a confirmé des discussions en cours avec les décideurs stéphanois, pour poursuivre l’aventure à Saint-Etienne. Révélation de la deuxième moitié de saison, Niels Nkounkou également fait partie des priorités de l’ASSE cet été. Le club ligérien cherche les moyens pour lever l’option d’achat assorti au prêt du défenseur d’Everton, dès la fin de la saison. Cette clause et estimée à 2 M€.

Mercato ASSE : Laurent Batlles vise une place dans le top 5 la saison prochaine

Laurent Batlles a justement été interrogé, en conférence de presse, sur l’objectif de l’ASSE la saison prochaine et aussi et sur le mercato estival. « Je ne parlerai pas de la saison prochaine. On va rester concentré sur les derniers matchs et on verra sur ce qu’il se passera la saison prochaine », a t-il botté en touche dans un premier temps, avant de lâcher quelques indices. « Si on veut prétendre à jouer les barrages l'an prochain, si on veut jouer les quatre ou cinq premières places et accéder au niveau au-dessus (Ligue 1, ndlr), il faudra faire au moins aussi bien sur la saison. »

Concernant le mercato d’été, Laurent Batlles n’a rien laissé filtrer. « On va bien finir notre saison, avec l'effectif que l'on a, et on verra ce qu’il se passera l’année prochaine », a-t-il répondu, sans en dire plus sur les nombeux noms qui circulent déjà dans le Forez.