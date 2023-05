Alors que l'OL sera en déplacement à Clermont dimanche après-midi, une mauvaise nouvelle est tombée concernant Bradley Barcola.

L'OL toujours en course pour accrocher l'Europe en fin de saison

Après son incroyable succès face à Montpellier dimanche dernier (5-4), l'OL se retrouve à nouveau confronté à un adversaire difficile à manoeuvrer ce week-end. En déplacement sur la pelouse du stade Gabriel Montpied, les Gones vont défier le Clermont Foot dimanche, une équipe qui réalise une saison assez formidable. L'enjeu sera de taille, car la formation de Laurent Blanc n'est plus qu'à trois petits points de la 5e place, toujours occupée par le LOSC. Mieux encore, un succès lyonnais en terre clermontoise pourrait permettre au club rhodanien de profiter d'un éventuel faux pas des Dogues, qui seront en déplacement sur la pelouse de Monaco en fin d'après-midi.

Présent en conférence de presse ce vendredi, Laurent Blanc a évoqué le futur adversaire de son équipe, et n'a pas manqué de le couvrir de louanges. "C’est une équipe joueuse avec un entraîneur que je connais bien, ça devrait donner un match ouvert, un beau match contre une équipe joueuse. Ce n’est pas fait pour me déplaire tant que Lyon a un but de plus que son adversaire à la fin."

Bradley Barcola incertain pour le déplacement à Clermont

En plus d'avoir évoqué la rencontre de dimanche, Laurent Blanc a également fait un point sur l'état de son effectif pour ce match capital dans la course à l'Europe. Si aucune absence majeure n'est à déplorer pour le moment, une grosse incertitude demeure concernant la présence de Bradley Barcola, qui souffre d'une infection bactérienne. "Il ne s'est pas entraîné, on verra demain dans quel état il est. C'est un garçon qui prend de la place, j'espère qu'il sera dans le groupe."

Véritable révélation de la saison sous la tunique lyonnaise, Bradley Barcola ne cesse de monter en puissance, et ses statistiques le prouvent assez largement. En 23 matchs de championnat, le jeune espoir de l'OL a déjà inscrit 5 buts et délivré 6 passes décisives. Ce serait donc un véritable coup dur si son absence venait à être confirmée pour le déplacement à Clermont.