Après le père de Lionel Messi, c’est au tour du président du club saoudien d’Al-Hilal d’évoquer son accord contractuel supposé avec l’attaquant du PSG.

Dans un communiqué adressé à la presse et publié sur les réseaux sociaux, Jorge Messi a démenti l’accord contractuel annoncé entre son fils Lionel Messi et Al-Hilal. En effet, d’après des informations confirmées par le journaliste Abdellah Boulma, l’attaquant du Paris Saint-Germain, libre le 30 juin prochain, aurait dit « oui » au club saoudien sur la base d’un contrat de deux ans avec à la clé un salaire de 500 millions d’euros par saison. Annoncé au Barça, le septuple Ballon d’Or se dirigerait finalement vers le Moyen-Orient.

« Il n’y a absolument rien avec aucun club pour l’année prochaine. La décision ne sera pas prise avant que Lionel ne termine le championnat avec le PSG. Une fois la saison terminée, il sera alors temps d’analyser et de voir ce qu’il y a et puis de prendre une décision. Il y a toujours des rumeurs et beaucoup utilisent le nom de Lionel pour gagner en notoriété. Nous pouvons assurer qu’il n’y a d’accord avec personne, ni verbal, ni signé, ni convenu, et il n’y en aura pas avant la fin de la saison », a notamment écrit l’agent de la Pulga. Une mise au point validée en Arabie saoudite pour le premier responsable du club d’Al-Hilal.

Mercato PSG : Le président d'Al-Hilal botte en touche pour Lionel Messi

En marge de la victoire son équipe contre Al Wehda (1-1, 7 t.a.b à 6) en finale de la Coupe du Roi d’Arabie saoudite, le président d’Al-Hilal, Fahd Bin Nafel, a été interrogé sur la possible arrivée de Lionel Messi dans son écurie. Dans des propos rapportés par l’AFP, le dirigeant a notamment déclaré : « ne me posez pas de questions sur Messi. Je ne vous dirai rien. Si quelque chose sort de notre service de presse, vous l’aurez. »

Alors que les supporters scandaient déjà le nom de la star argentine, Fahd Bin Nafel a ajouté : « le groupe est plus important pour moi qu’un joueur. Toute star qui vient dans notre club doit savoir que nous sommes un grand club. Notre objectif est d’améliorer l’équipe. Si on se concentre sur une personne, on perd le groupe. » Le feuilleton Messi se poursuit donc pour le Paris SG, le Barça et Al-Hilal…