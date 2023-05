Le mercato OM va être mouvementé puisque Pablo Longoria a placé ses radars sur Daichi Kamada. Le joueur japonais de 26 ans a une exigence importante pour le choix de son avenir.

Nous évoquions récemment un intérêt de l’OM pour Daichi Kamada, le milieu de terrain japonais de l’Eintracht Francfort. Malgré sa valeur marchande estimée à 30 millions d’euros, il pourrait rejoindre gratuitement l’Olympique de Marseille du fait de la fin de son contrat en juin prochain. Cependant, le natif de Iyo, Ehime, a d’autres clubs à ses trousses. L’AC Milan, Naples et West Ham United le veulent également dans leur équipe la saison prochaine.

Mercato OM : Daichi Kamada, Marseille a ses chances

Entre ces 4 prétendants, un pourrait effectivement avoir ses faveurs s’il remplit ses exigences. En plus de la partie contractuelle qui sera intensément négociée, Daichi Kamada souhaiterait que son prochain club soit directement qualifié pour la Ligue des champions.

Cette exigence du milieu de terrain élimine déjà deux candidats, le Milan AC et West Ham United. Si le club britannique n’a aucune chance de rivaliser à cause de son absence assurée à la prochaine Champions League, Milan lui peut encore surprendre s’il gagne ses prochains matchs et que la Lazio Rome perd deux de ses 3 matchs restants.

Pour l’Olympique de Marseille, les choses ne sont pas beaucoup différentes. Le club phocéen doit gagner ses prochains matchs et espérer au moins une défaite du RC Lens lors des trois matchs restants avant la fin de la saison. Une fois cette étape validée, Pablo Longoria devra sortir un joli chèque des poches de Frank McCourt pour la prime à la signature espérée par Daichi Kamada.

Son salaire actuel estimé à 444K/saison ne devrait pas constituer un frein à sa venue au club phocéen. Il pourrait même gagner jusqu’à 1,5M€/saison. Naples SSC, leader de la Serie A, est le principal danger pour l'OM sur ce dossier. L'équipe italienne a les moyens d'offrir un plus gros salaire en plus de son prestige renforcé par le titre du championnat italien. Une étape l'autre, Marseille doit arriver devant le RC Lens avant de se lancer résolument dans la course pour recruter Daichi.