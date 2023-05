La fin de saison approche et le mercato aussi. L’OM défriche quelques dossiers en préparation de la saison à venir. Pablo Longoria s’y prépare d’ailleurs au regard de la dernière piste qui vient de filtrer.

Mercato : la dernière cible douteuse de Pablo Longoria

Avec une place dans le Top 3 de Ligue 1 cette saison, l’Olympique de Marseille réalise une bonne saison. Celle-ci pourrait être excellente si les protégés d'Igor Tudor venaient à arracher la deuxième place de Ligue 1 au RC Lens. Les lensois doivent pour ce faire perdre au moins un de leurs 3 derniers matchs et les olympiens réaliser un sans faute avant de plonger dans le mercato.

Le portier marseillais Pau Lopez est menacé au regard des informations diffusées par Hakim Zhouri sur les intentions du président de l’OM. Pablo Longoria penserait, malgré ses honorables prestations, à confronter Pau López à une rude concurrence la saison prochaine. Pas innocent dans la possible perte définitive de la deuxième place de L1 par le club phocéen, Lopèz pourrait voir débarquer un portier beaucoup plus déterminé que Rubén Blanco à prendre sa place dans les buts marseillais.

Selon le journaliste marocain Hakim Zhouri chez nos confrères de Football Club de Marseille, la direction marseillaise penserait à recruter Yassine Bounou (32 ans, portier marocain né au Canada). Présentement au FC Séville, il serait ciblé par les recruteurs de l’OM pour remplacer Pau Lopez dans le onze olympien. Auteur de 24 matchs de Liga cette saison, Yassine Bounou totalise 54 caps avec la sélection marocaine.

Zhouri confie à propos de l’ancien portier de l’Atletico Madrid et de Gérone FC : « On sait que l’OM prospecte actuellement pour trouver un autre gardien et à priori le club olympien s’est tourné vers ses agents pour savoir si un prêt était faisable. »

On se demande dans la cité phocéenne comment le dirigeant marseillais pourrait vouloir recruter un gardien qui n’est pas titulaire dans son club. Yassine Bounou, en plus de ses 32 ans, ne joue la plupart du temps que des matchs de Ligue Europa, barré par Marko Dmitrovic. Cette piste peut-elle être crédible pour remplacer celui qui a fait partir Steve Mandanda de la cité phocéenne ?