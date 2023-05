L’OM n'étant toujours pas parvenu à prolonger le contrat d’Alexis Sanchez, le PSG compte en profiter pour jouer un vilain tour à son rival phocéen.

Mercato OM : Le PSG joue les trouble-fêtes pour Alexis Sanchez

Il est sans conteste l’un des meilleurs joueurs de l’Olympique de Marseille cette saison. Arrivé cet été en provenance de l’Inter Milan, Alexis Sanchez n’a pas tardé pour s’imposer sur le front de l’attaque marseillaise. Avec un bilan de 18 buts inscrits en 41 apparitions toutes compétitions confondues, l’ancien buteur du FC Barcelone a prouvé qu’il était loin d’être fini malgré son âgé avancé (34 ans).

Et même s’il lui reste encore trois rencontres pour améliorer ses statistiques sous le maillot phocéen, sa saison est déjà un franc succès. Pourtant, son aventure à l’OM risque d’être de courte durée. Et pour cause, Alexis Sanchez arrive en fin de contrat en juin prochain avec l’Olympique de Marseille. Une option peut permettre d’ajouter une année supplémentaire à son bail en cas d’accord des deux parties.

Pablo Longoria et son équipe ont alors entamé des négociations en vue d’étendre son contrat. Sauf que jusqu’ici, Alexis Sanchez ne montre aucun empressement à renouer son bail. Il préfère attendre la fin de saison, espérant une qualification de l’OM en Ligue des champions, avant de prendre sa décision finale. Cette hésitation du joueur expérimenté fait les affaires de ses prétendants.

Alexis Sanchez, le digne successeur de Lionel Messi ?

Après River Plate, Galatasaray et Arsenal, un nouveau prétendant tente de le déloger de l’OM. Le média chilien La Tercera fait en effet une énorme révélation, assurant que le PSG a récemment entamé des discussions avec l’entourage d’Alexis Sanchez en vue de le convaincre de signer au Paris Saint-Germain cet été.

Quasiment assuré de remporter le titre de champion de France, le PSG travaille déjà sur le renforcement de son effectif pour la saison prochaine. Les responsables parisiens, sous l’impulsion de Luis Campos, scrutent le marché afin de trouver le profil idéal pour succéder à Lionel Messi, qui arrive en fin de contrat en juin prochain.

Plusieurs sources confirment que l’attaquant argentin s’apprête à rebondir en Arabie saoudite où un contrat démentiel l’attend déjà. Pour le remplacer, la direction du PSG aurait ainsi jeté leur dévolu sur Alexis Sanchez. Les Parisiens semblent déterminés à contrarier les plans de leur meilleur ennemi dans ce dossier. Les négociations entre les deux parties devraient s’intensifier dans les jours à venir. Reste à savoir si l’attaquant chilien sera prêt à trahir l’OM en signant chez le rival parisien. Cela paraît peu probable, mais pas impossible.