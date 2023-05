Malgré les démentis de Frank McCourt, l’hypothèse d’une future vente OM persiste et devrait avoir plusieurs effets sur la Ligue 1.

Vente OM : La Ligue 1, prochain terrain des rivalités entre l’Arabie saoudite et le Qatar

Plus d’une décennie après l’acquisition du PSG, le retour sur investissement reste considérable pour le Qatar. Même si le club de la capitale n’ a toujours pas atteint son grand objectif, celui de remporter la Ligue des champions malgré les arrivées de superstars mondiales comme Zlatan Ibrahimovic, Neymar, Kylian Mbappé ou encore Lionel Messi, ces investissements colossaux ont permis de renforcer l’image du gouvernement qatari sur la scène internationale.

Cette stratégie donne aussi des idées à son voisin, l’Arabie saoudite, qui a vu le Qatar peaufiner son image en Europe et dans le monde. Souhaitant augmenter son influence dans l’univers du sport, le gouvernement saoudien compte cette fois-ci concurrencer son rival qatari en France. Après avoir racheté Manchester City et Newcastle, l’Arabie saoudite ambitionne de racheter un autre grand club européen et aurait des vues sur l’OM.

La Ligue 1 peut donc devenir un terrain propice aux rivalités de pays voisins. Il faut dire que l’acquisition d'un club de football populaire et reconnu comme l'Olympique de Marseille renforcera sans doute l’image du gouvernement saoudien. Principal instigateur de la vente OM, grâce notamment à son enquête approfondie sur le sujet, Thibaud Vézirian est persuadé que le rachat du club phocéen, impliquant des dirigeants saoudiens, se fera tôt ou tard. Peu importe le nombre d’années que cette opération prendra, elle aboutira, il en est convaincu.

Vente OM : Une source de rayonnement à l’international

La perspective d’une future vente OM fait aussi rêver bon nombre de supporters. Certains d’entre eux voient en cette éventuelle cession une opportunité de relancer le club et de lui permettre de retrouver sa place parmi les grands clubs européens. Ils espèrent ainsi que ces investisseurs saoudiens, connus pour leur capacité à injecter des sommes importantes dans les clubs qu'ils acquièrent, pourront renforcer l'équipe avec l’arrivée de joueurs de classe mondiale.

L’idée de voir Zinédine Zidane prendre les rênes du banc de touche phocéen dans ce cas de figure est même évoquée. La perspective de voir l’OM racheté par les milliards de l’Arabie saoudite est donc loin d’être farfelue, car cela peut être considéré comme une vitrine pour promouvoir le pays, attirer l'attention des médias et augmenter son influence dans le monde du sport. Une telle acquisition aura aussi bénéfique pour la Ligue de football professionnel (LFP) et son fonds d’investissement CVC.

Vente OM : Quels sont les effets potentiels sur la Ligue 1 ?

Une acquisition de l'OM par l’Arabie saoudite augmentera la compétitivité globale de la Ligue 1. Si le club phocéen dispose de ressources financières importantes, il aura la capacité de rivaliser avec son rival parisien qui se dirige vers un 11e titre de champion de France. Cela pourrait conduire à une intensification de la concurrence entre les équipes, améliorer le niveau de jeu et rendre le championnat français plus attractif pour les spectateurs et les diffuseurs.

La vente OM pourrait aussi conduire à une augmentation des diffusions télévisées et des partenariats commerciaux, ce qui aurait un impact considérable sur les revenus de la Ligue et du CVC. Le fonds britannique, qui a investi 1,5 milliard d’euros dans le championnat français, compte réaliser des profits de 1,8 milliard par an d’ici 2028. La vente de l’OM représenterait alors un atout majeur pour atteindre cet objectif.

Tant d’arguments qui peuvent donc pousser la Ligue à exercer une pression souterraine sur Frank McCourt pour qu’il cède son club à des investisseurs plus fortunés. Le milliardaire américain, qui a déboursé environ 45 millions d’euros pour prendre l’OM des mains de Margarita Louis-Dreyfus à l’été 2016, maintient sa position initiale. Il n’est pas vendeur et continue de mettre les moyens à la disposition de Pablo Longoria pour améliorer son effectif. Toutefois, une offre colossale pourrait finalement le faire changer d’avis. Cette hypothèse n’est pas à exclure.