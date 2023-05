À quelques jours du déplacement à Troyes, Morgan Sanson s’est exprimé sur la belle série du RC Strasbourg et a distillé de croustillantes confidences.

Morgan Sanson dévoile la vraie raison de son arrivée au RC Strasbourg

Il est retour en Ligue 1. Après un passage à Montpellier, puis à l’Olympique de Marseille avec qui il a été finaliste de la ligue Europa en 2018, Morgan Sanson a fait le choix de rejoindre le RC Strasbourg lors du dernier mercato hivernal. Le milieu de terrain français a été prêté par Aston Villa au RCSA pour six mois, sans option d’achat. Il est surtout arrivé au sein du club alsacien dans le but de remplacer Adrien Thomasson, parti à Lens.

Toutefois, son choix a surpris plus d’un, d’autant plus que le RC Strasbourg luttait pour sa survie en Ligue 1. Interrogé sur ce point, Morgan Sanson a lui-même dévoilé la raison de son prêt. En difficulté chez les Villans où il ne rentrait plus dans les plans de Unai Émery, l’ancien joueur de l’OM souhaite retrouver du temps de jeu sous d’autres cieux. Lorsque l’offre des Alsaciens s’est présentée, il a rapidement sauté sur l’occasion pour tenter de se relancer dans le Championnat de France.

« Je n’avais pas envie de rejoindre un club du ‘ventre mou’ ou un club où j’allais avoir moins de temps de jeu. C’était un vrai critère pour moi. J’avais besoin de jouer un rôle important dans un club même s’il était en difficulté au classement », a-t-il indiqué dans une interview accordée au site officiel de la Ligue 1.

Morgan Sanson donne les clés de la montée en puissance du RC Strasbourg

Morgan Sanson ne s’est « pas trompé en rejoignant le RCSA ». Il a retrouvé du temps de jeu et aide son équipe à atteindre son objectif, celui de se maintenir en Ligue 1 cette saison. D’ailleurs, les Alsaciens montent en puissance en cette fin de saison. Ils restent sur une série de 4 victoires lors de leurs 5 derniers matchs, ce qui a permis au club de remonter à la 14e place de Ligue 1 à trois journées de la fin.

Avec un bilan de 38 points en 35 journées, le maintien semble quasiment acquis pour les hommes de Frédéric Antonetti. Morgan Sanson a d’ailleurs évoqué quelques raisons de cette belle série. « Le plus important a été la réaction de tout un club avec un groupe qui a fini par dire : 'Oh les gars ! Stop !'. On n’est pas en train de jouer l’Europe comme la saison dernière, on se bat pour notre maintien en Ligue 1. Et je pense que nous avons pris le bon chemin », a-t-il expliqué.

En danger il y a quelques semaines, le RCSA s’éloigne un peu plus de la zone de relégation. En cas de victoire dimanche contre Troyes, les Alsaciens pourraient acter leur maintien dans l’élite. Ce match de la 36e journée sera décisif pour Morgan Sanson et ses partenaires.