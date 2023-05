La vente ASSE tant attendue semble se heurter à de nombreux obstacles, malgré l'intérêt manifesté par divers investisseurs. Parmi eux, le fonds d'investissement américain 777 Partners, suscitant l'espoir chez les supporters des Verts du fait de son expérience dans réussie dans d'autres clubs.

La vente de l'ASSE qui tarde à se concrétiser

La vente du club l'ASSE est annoncée, mais aucun projet n'a abouti jusqu'à présent. Malgré les offres reçues par KPMG, cabinet chargé d'évaluer les propositions et la solvabilité des candidats au rachat du club, les co-propriétaires des Verts (Roland Romeyer etBernard Caïazzo) n'ont jugé aucun projet suffisamment intéressant. Parmi ces propositions, celle de 777 Partners, un fonds d'investissement américain.

777 Partners opte pour Everton

Finalement, 777 Partners envisage l'acquisition d'Everton, d'après les informations du Daily Mail. Le fonds d'investissement américain se prépare à débourser près de 700M€ pour prendre le contrôle du club anglais, présentement à la lutte pour son maintien en Premier League. Avec des parts déjà détenues dans des clubs tels que le Standard Liège, le Genoa ou encore le Séville FC, 777 Partners cherche à agrandir son influence dans le monde du football. Cette décision laisse-t-elle un goût amer à l'ASSE ? L'avenir le dira.

Malgré les déceptions et les échecs successifs, les supporters de l'AS Saint-Étienne espèrent en tout cas toujours voir leur club changer de propriétaire et ouvrir ainsi un nouveau chapitre de son histoire. Cependant, il semble que pour le moment, les projets de vente de l'ASSE s'enlisent, laissant planer le doute sur l'avenir du club et l'espoir de voir une nouvelle ère débuter au sein du club mythique.