À 24 heures du périlleux déplacement de l'OM à Lille au stade Pierre Mauroy, Valentin Rongier a poussé un énorme coup de gueule.

Lille-OM : Gagner pour continuer d'y croire

Les deux équipes vont jouer leur destin demain soir sur la pelouse du Stade Pierre Mauroy. Pour ce dernier gros choc de la saison en Ligue 1, les enjeux sont immenses. D'un côté, le LOSC a l'occasion de conforter sa 5e place, tout en mettant la pression sur le Stade Rennais qui jouera dimanche à Ajaccio. De l'autre, l'OM doit gagner pour repasser provisoirement devant le RC Lens, et espérer un faux pas des Sang et Or à Lorient.

Côté effectif, les Dogues vont devoir composer sans leur charnière centrale, car José Fonte et Alexsandro sont tous les deux suspendus. Un coup dur pour Paulo Fonseca qui va devoir innover à un moment crucial de la saison. En ce qui concerne l'équipe d'Igor Tudor, tout le monde devrait être du voyage. Les deux seules incertitudes concernaient Samuel Gigot, blessé, et Dimitri Payet, dans l'attente du verdict de la commission de discipline.

Le défenseur avignonnais a fait son retour à l'entraînement ces derniers jours, tandis que Dimitri Payet a été suspendu 3 matchs. Mais la sanction prend effet qu'à partir de mardi prochain, ce qui lui permet de faire le déplacement à Lille. En attendant cette rencontre capitale, un joueur de l'OM a décidé de prendre la parole afin de revenir sur les polémiques qui ont entaché le dernier week-end de Ligue 1.

Valentin Rongier monte au créneau concernant la lutte contre l'homophobie

Le week-end dernier, la 35e journée de Ligue 1 était dédiée à la lutte contre l'homopobie. Pour l'occasion, les joueurs ont évolué avec un maillot floqué aux couleurs de l'arc-en-ciel, une initiative qui n'a pas été du goût de tous les acteurs du championnat.

Dans une interview accordée à La Provence, Valentin Rongier est revenu sur cette polémique, et a fait passer un message fort à ceux qui ont refusé de jouer le week-end dernier. "Il faut dire à ces joueurs que porter ce maillot n'est pas défiler à la Gay Pride. C'est juste pour dire qu'il faut combattre l'homophobie parce qu'il y a des injustices, des gens qui se font frapper, tuer parce qu'ils sont homosexuels et qu'en 2023, ce genre de situations ne doit plus arriver." Pour rappel, Mostafa Mohamed (FC Nantes) et Zakaria Aboukhlal (Toulouse FC) ont refusé de jouer la semaine dernière afin de respecter leurs croyances personnelles.