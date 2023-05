Le RC Lens s'attend à un match difficile à Lorient pour la 36e journée de Ligue 1. Les Sang et Or seront privés de l'un de leurs meilleurs joueurs.

RC Lens : Kevin Danso suspendu face au FC Lorient

Le RC Lens affronte le FC Lorient, dimanche à 17h05, dans le cadre de la 36e journée de Ligue 1. Les Lensois veulent sécuriser leur deuxième place pour continuer à rêver d'une qualification directe en Ligue des Champions, alors qu'ils sont déjà assurés de disputer au moins les tours qualificatifs de C1.

Pour cette rencontre, les Sang et Or seront privés d'un absent de taille. Le défenseur autrichien Kevin Danso, véritable roc cette saison, sera suspendu à l'occasion de cette journée de championnat. Le numéro 4 du RC Lens a reçu un carton rouge la semaine dernière face à Reims (2-1) après une faute en position de dernier défenseur. Le RC Lens dispose de la meilleure défense de Ligue 1 cette saison avec seulement 27 buts encaissés en 35 journées, et Kevin Danso n'est pas étranger à cette belle performance. Le défenseur arrivé du Fortuna Dusseldorf en 2021 a pris beaucoup d'importance cette saison pour les Artésiens.

Des absents aussi côté lorientais

Côté lorientais, l'effectif n'est pas non plus au complet. Le piston gauche Darlin Yongwa est incertain pour cette rencontre. L'ancien niortais ne s'est pas entraîné jeudi, sans que le FC Lorient n'en explique les raisons. Les Merlus sont déjà privés d'Igor Silva en défense ainsi que de leur gardien remplaçant Vito Mannone.

À trois journées de la fin, les Lorientais n'ont plus rien à jouer malgré une saison réussie. L'équipe entraînée par Régis Le Bris est 9e, à 8 points de Lille, 5e. Le maintien est dejà assuré malgré des départs importants lors du mercato hivernal. Après la réception de Lens, les Merlus se rendront à Clermont et accueilleront Strasbourg.