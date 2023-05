L'OL défie ce soir l'AS Monaco à domicile. Le match de la dernière chance pour les Lyonnais qui ont encore un espoir de qualification européenne.

OL : Un dernier espoir de qualification en Coupe d'Europe

L'Olympique Lyonnais affronte l'AS Monaco à 21h ce soir au Groupama Stadium. Il s'agit très probablement du match de la dernière chance pour les Lyonnais après la défaite à Clermont (2-1) le week-end dernier. À trois journées de la fin, les Gones sont à 4 points du LOSC, virtuellement qualifié pour la Ligue Europa Conférence.

Les Rhodaniens réalisent une nouvelle fois une saison décevante et pointent à la 7e place, alors que l'objectif initial était une qualification en Ligue des Champions. Très irréguliers, les coéquipiers d'Alexandre Lacazette n'ont jamais réussi à enchaîner plus de trois victoires de suite en Ligue 1.

Cette rencontre face à l'AS Monaco s'annonce difficile pour les Lyonnais. Les Monégasques veulent sécuriser leur quatrième place, synonyme de qualification directe en Ligue Europa, alors que Lille est à 5 points derrière eux. La victoire est toutefois obligatoire pour les Lyonnais, qui en plus de leur retard de points, ont une différence de but moins bonne que celle de leurs rivaux Lillois et Rennais.

Un match difficile pour l'OL

La défaite à Clermont dimanche dernier a mis un coup d'arrêt aux Lyonnais, qui restaient sur 5 victoires en 6 matchs. "Pour l'Europe, c'est râpé", a même déclaré Laurent Blanc après la rencontre au stade Gabriel-Montpied. La qualification en C4 est néanmoins toujours mathématiquement possible pour l'OL, qui affrontera Reims et Nice après Monaco.

La rencontre face aux joueurs de Philippe Clement s'annonce difficile pour les Lyonnais, qui seront privés de Dejan Lovren. Les Monégasques se sont imposés 2 buts à 1 au match aller grâce à des buts de Benoît Badiashile et Guillermo Maripan. Karl Toko Ekambi avait réduit la marque pour l'OL.