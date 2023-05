Malgré la défaite à Lille (2-1), Jonathan Clauss ne veut pas s'avouer vaincu dans la course à la deuxième place. Il a prévenu le RC Lens, son ancien club.

La défaite de trop pour l'Olympique de Marseille ? À 2 journées de la fin du championnat de Ligue 1, le club phocéen a peut-être dit adieu à la deuxième place. Opposé au LOSC de Paulo Fonseca samedi soir, les hommes d'Igor Tudor n'ont pas su s'imposer. Pire, ils se sont inclinés sur le score de 2-1. Jonathan Clauss avait pourtant bien lancé les visiteurs, d'un subtil ballon piqué (0-1, 29'). Mais ce ne fut qu'une des rares éclaircies olympiennes dans cette rencontre.

Après la pause, les Dogues se reprennent et obtiennent un penalty pour une faute de Pau Lopez. Le portier phocéen ne parvient pas à rattraper son erreur face à Jonathan David, qui l'ajuste (1-1, 49' sp). Une dizaine de minutes plus tard, l'OM croit pourtant reprendre l'avantage grâce à un but d'Alexis Sanchez. Mais celui-ci est refusé à juste titre (64'). C'est finalement un remplaçant entré en cours de jeu, Rémy Cabella, qui va offrir la victoire au LOSC. En fin de partie, il se fend d'un superbe centre pour Jonathan Bamba qui claque une tête imparable (2-1, 72').

Jonathan Clauss : « On va y croire jusqu'à la dernière seconde »

Malgré son but inscrit face à Lille, Jonathan Clauss n'aura donc pas réussi à offrir une belle soirée à l'OM. Le latéral droit sait que la deuxième place sera désormais difficile à atteindre, surtout en cas de succès du RC Lens contre Lorient ce dimanche. Pour rappel, deux points séparent les Phocéens des Sang-et-Or, qui occupent la position tant convoitée.

Alors qu'il a porté les couleurs des deux clubs, Clauss ne veut pas faire de cadeaux au Racing. Il estime d'ailleurs que rien n'est encore perdu avant la dernière journée : « C'est une sale soirée, mais rien n'est joué, jusqu'à la dernière seconde, on va croire à la deuxième place. Il y a encore de la motivation, si on est pas des compétiteurs, on rentre à la maison et on dit que c'est terminé. Mais on n'est pas dans cette optique-là, on va aller jusqu'au bout » a-t-il tenté de rassurer. Cette défaite a en tout cas impacté les supporters qui s'en sont pris à Igor Tudor, l'entraîneur phocéen.