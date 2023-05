L'ASSE a reçu les louanges après sa victoire contre Quevilly (4-2). Un adversaire a félicité le club forézien, l'estimant comme une écurie de Ligue 1.

La victoire était capitale pour sécuriser la place en Ligue 2. L'AS Saint-Étienne est parvenue à l'obtenir, en battant Quevilly-Rouen (4-2) lors de la 36ème journée de Ligue 2. Mal embarqué durant la première partie de saison, avec une place de lanterne rouge qui lui a longtemps collé à la peau, le club forézien peut enfin respirer. Il sera bien dans l'antichambre de l'élite lors du prochain exercice, avec pour objectif le retour en Ligue 1.

Du côté de QRM, un défenseur a estimé le match ouvert : il s'agit de Syam Ben Youssef. Sans pression puisque les Normands sont d'ores et déjà sauvés en Ligue 2, celui-ci a également tenu à remercier les Verts pour leur ambiance. Interrogé au micro d'EVECT en zone mixte, il a fait une belle déclaration : « C'est toujours plaisant de jouer dans des stades comme ça, où il y a une certaine ferveur. On connait Geoffroy-Guichard, on connait Saint-Étienne. C'est un classique de la Ligue 1 et de la Ligue 2. C'est toujours un plaisir. On aimerait jouer dans des stades comme ça tous les week-ends ! » a-t-il salué.

Syam Ben Youssef : « On a essayé de s'adapter »

Durant l'entretien accordé à EVECT, Syam Ben Youssef a évidemment analysé la performance de son équipe. Si le taulier de 34 ans pense que l'AS Saint-Étienne possède un meilleur niveau, il a du mal à encaisser le scénario de la rencontre. « Eux ils ont réussi à marquer là où nous on a pêché, en ne marquant pas ce deuxième but avant. C'est une équipe qui prend énormément de risques, on a essayé de s'adapter mais c'était plutôt difficile. Je pense que c'est un tout, c'est la fin de saison. Peut-être un peu de relâchement après s'être sauvés, je ne sais pas... » a-t-il tenté d'expliquer.

Malgré la joie procurée par l'obtention du maintien, certains joueurs de l'ASSE ne festoieront pas. C'est le cas d'Anthony Briançon, qui se rappelle de l'objectif affiché lors de l'intersaison : la remontée immédiate en Ligue 1. Cet objectif sera reporté au prochain exercice, avec un effectif qui pourrait changer d'ici là. L'entraîneur ligérien Laurent Batlles doit gérer plusieurs cas comme celui de Gaëtan Charbonnier ou Jean-Philippe Krasso, qui sont partagés entre l'idée d'une prolongation et un départ.