Avec un large succès sur la pelouse d'Ajaccio ce dimanche, le Stade Rennais jouera un match décisif au Roazhon Park samedi soir contre l'AS Monaco.

Le Stade Rennais fait un carton plein à Ajaccio

Sous la pression des résultats de ses concurrents directs aux joutes européennes, les joueurs de Bruno Genesio ont parfaitement réussi leur match pour repartir de l’Île de Beauté avec trois points primordiaux dans le sprint final. Victorieux 5-0, le Stade Rennais avait su faire la différence dès le premier acte après une entame brouillonne.

En menant 4-0 à la pause grâce à des réalisations de Baptiste Santamaria (14"), Jérémy Doku (37") et d'Amine Gouiri (31" et 40"), les Rouge et Noir ont pu se mettre à l'abri face à des adversaires déjà relégués et privés de leurs cadres. En seconde période, l’international espoir Amine Gouiri a même pu s'offrir un triplé face à une défense ajaccienne naïve, le tout premier de sa carrière professionnelle qui porte son compteur à 14 buts en championnat cette saison.

Avant la rencontre, Bruno Genesio voyait ce match comme un "quart de finale" en vue du mauvais résultat de Monaco (battu 3-1 à Lyon) et de la victoire de Lille contre Marseille (2-1). Grâce à ce résultat satisfaisant, l’entraîneur rennais souligné le fait que le contrat était "rempli" avant la réception de l'AS Monaco. Il loua le sérieux de ses joueurs au micro de Prime Video à l'issue de la rencontre. "On devait être sérieux, c’est ce qu’on a réussi à faire je trouve sur l’ensemble du match. On a été plutôt bien là-dessus. L’objectif est rempli, le contrat est rempli, on a pris les 3 points, on a marqué beaucoup de buts, ce qui peut être utile pour la suite."

Le droit d'y croire pour le SRFC contre Monaco

6e au classement à l’issue de la 36e journée, le Stade Rennais s'offre donc grâce à ce succès une demi-finale ô combien importante contre l'AS Monaco qui pourrait permettre au club breton, en cas de victoire, de passer devant son futur adversaire. En cas de succès, Rennes et Monaco porteraient leur nombre de points à 65 chacun mais grâce à sa différence de buts supérieure, le SRFC s'emparera de la plus haute place du classement. Avec sa différence de +27, les Rouge et Noir possèdent un avantage primordial dans la lutte aux places européennes là où ses adversaires sont distancés (Monaco +15, Lille +20, Lyon +17).

Les Rennais possèdent donc leur destin entre leurs mains comme l'an passé, a tenu à souligner Bruno Genesio. "On a déjà connu un peu ça la saison dernière, on a été chercher la qualif’ au bout du bout du dernier match. Ça va être bis repetita face à une équipe de Monaco qui est une très très bonne équipe, performante à l’extérieur. Ça va être un gros match, puis on aura Brest. Il ne faut pas oublier qu’il y aura un autre match après, mais d’abord bien préparer pour ce match de Monaco, avec le soutient de tous nos supporters." En cas de succès contre Monaco et Brest, le Stade Rennais sera qualifié pour une coupe d'Europe l'année prochaine.