Écarté du groupe de l’OM face à Lille, Dimitri Payet s’apprête à faire son retour à l'entraînement. La direction du club a pris une décision à son égard.

Est-ce la fin de saison pour Dimitri Payet ? Après avoir écopé de trois matchs de suspension par la commission de discipline pour un vilain envers la coach adjoint du RC Lens, Yannick Cahuzac, le capitaine de l’Olympique de Marseille espérait disputer son dernier match de l'exercice sur la pelouse de Lille.

OM : Dimitri Payet et Nuno Tavares vont reprendre l'entraînement collectif

Fort de ses entrées remarquables lors deux derniers matchs de l’OM contre Auxerre et Lens, le milieu offensif est fortement pressenti pour débuter la rencontre contre le LOSC. Mais son entraîneur Igor Tudor en a décidé autrement. Pire, Dimitri Payet n’a pas été retenu pour le déplacement à Lille. À la surprise générale, il ne figurait pas sur la liste de l’OM, tout comme le défenseur portugais Nuno Tavares. La raison de cette mise à l’écart ? Igor Tudor n’aurait pas apprécié son manque d’investissement à l’entraînement et aurait décidé de le sanctionner.

Pour autant, Dimitri Payet et Nuno Tavares vont rapidement réintégrer le groupe phocéen en cette fin de saison. RMC Sport assure en effet que les deux hommes vont reprendre les séances d’entraînement collectives dès ce lundi soir. Le quotidien sportif ajoute que le club n’a pas prévu de sanction particulière pour ces deux joueurs, et « laisse Igor Tudor gérer ce genre de situation ». La direction de l’OM se montre inflexible sur le sujet et fait toujours confiance à son entraîneur, en dépit de ses choix controversés.

L’Olympique de Marseille contre-attaque pour un retour de Dimitri Payet

À noter que Dimitri Payet, de retour dans le groupe de l’OM, devra ensuite purger une suspension de trois matchs. Cette sentence infligée par la LFP est un coup dur pour le joueur de 36 ans qui ne devrait plus fouler les pelouses de la Ligue 1 cette saison. Une décision jugée trop sévère par ses dirigeants. Ces derniers ont d’ailleurs décidé de poser un recours juridique pour faire réduire la sanction et ainsi espérer retrouver leur capitaine sur les terrains avant la fin de l’exercice.

Même si ce recours a peu de chances d’aboutir, la direction de l’OM et ses supporters se donnent les moyens d’y croire. En attendant, Nuno Tavares, qui n'est pas suspendu, devrait être disponible pour la réception du Stade de Brest prévue ce samedi lors de la 37e journée de Ligue 1.