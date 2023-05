Après les incidents du match entre Valence et le Real Madrid, la fédération espagnole a donné son verdict sur les sanctions liées à Vinicius Jr.

Vinicius Jr acquitté ?

Il avait écopé d'un carton rouge dans les dernières minutes de la rencontre opposant Valence et le Real Madrid après un accrochage avec le portier Giorgi Mamardashvili et l'avant-centre Hugo Duro. Victime d'insultes racistes par des "supporters" du club local, l'ailier Brésilien Vinicius Jr s'était révolté vis-à-vis du corps arbitral pour souligner ces actes ignobles. Soutenu par le Real Madrid et le monde du football après la rencontre, la fédération espagnole s'était très vite emparée du dossier pour analyser et prendre les sanctions nécessaires avec ces évènements.

Après des heures de délibération, la fédération espagnole a décidé d’annuler le carton rouge de Vinicius Jr reçu après l’altercation avec les joueurs de Valence. En effet, la VAR n'avait pas transmis les images montrant que le Madrilène avait été agressé dans un premier temps par ses adversaires. Selon le journal AS, les arbitres de la VAR ont été démis de leurs fonctions pour faute grave.

Valence et ses supporters sanctionnés par la fédération

En plus de la sanction annulée à l'encontre de Vinicius Jr, la fédération espagnole a sanctionné le club de Valence avec une amende ainsi qu'une suspension. Actuellement 13e de Liga, Valence aura dix jours pour faire appel à la sanction de 45 000 euros d'amendes et des cinq matchs de suspension pour sa tribune Mario Kempes.

Cette nouvelle affaire de racisme dans le football espagnol n'a sans aucun doute pas fini de faire parler d'elle tant les faits sont graves et trop fréquents dans les stades de football espagnol. Après les incidents, une vague de soutien envers Vinicius Jr a vu le jour, notamment de la part du rival barcelonais et de Raphinha, mais aussi de l'entraîneur Xavi Hernandez.