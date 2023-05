Invité par RMC Sport, Anthony Briançon a rendu hommage aux supporters stéphanois et s'est félicité de la bonne fin de saison des Verts en Ligue 2.

Anthony Briançon : "Les supporters ne nous ont jamais lâché"

Pilier de la défense stéphanoise, Anthony Briançon était l'invité hier de l'émission Ligue 2 BKT le débrief de RMC Sport. L'occasion pour le capitaine des Verts de revenir sur le dernier match face à Quevilly-Rouen Métropole, ainsi que de faire le bilan de la saison.

L'ancien joueur du Nîmes Olympique s'est félicité de la force de caractère de ses coéquipiers et a tenu à remercier les supporters. "On a vécu des moments pas évidents, mais depuis la trêve, on vit de belles choses. Je pense qu'on mérite ce qui nous arrive. On n'a pas lâché et nos victoires sont structurées. On joue beaucoup mieux. Les supporters ne nous ont jamais lâché. C'est hyper important."

Briançon soulagé après l'obtention du maintien

Le club stéphanois a officialisé son maintien lors de la dernière rencontre face à Quevilly-Rouen Métropole (4-2) après avoir passé une bonne partie de la saison dans la zone rouge. Un soulagement pour Anthony Briançon. "Il y avait une super ambiance, un match spectaculaire où il y a eu pas mal de buts. L'important c'était de gagner à domicile et de sceller notre maintien pour cette saison."

Les Stéphanois étaient encore dans la zone de relégation à l'issue de la 22e journée de championnat, et flirtaient avec la lanterne rouge. Les Verts ont ensuite su redresser la barre avec une superbe série de 10 matches sans défaite entre février et avril, au point de remonter à la 9e place de Ligue 2. Le capitaine Anthony Briançon a connu quelques blessures qui l'ont écarté des terrains. Il a inscrit 1 but en 22 rencontres cette saison. L'ASSE jouera ses deux dernières rencontres de la saison face à Caen et Valenciennes de manière plus libérée, le maintien étant maintenant assuré.