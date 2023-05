À trois jours d'une finale avant l'heure contre Monaco, le Stade Rennais va lancer son mercato. Le dossier Hamari Traoré agite l'Europe.

Le Stade Rennais pense d'abord à l'Europe

Le Stade Rennais a désormais les cartes en main. Samedi soir, pour l'avant-dernière journée de Ligue 1, l'équipe de Bruno Genesio (6e avec 62 points) reçoit l'AS Monaco (4e avec 65 points) au Roazhon Park. Le match de la dernière chance en quelque sorte, avec en ligne de mire un ticket pour l'Europe.

Si l'effectif du SRFC a en tête cette finale avant l'heure, certains n'oublient pas dans un coin de leur tête leur avenir au sein du club breton. Hamari Traoré en fait partie. Arrivé au club en juillet 2017, le contrat de l'international malien expire fin juin et son futur au Stade Rennais n'est pas encore éclairci.

Mercato : L'OL, une opportunité pour Hamari Traoré ?

Si une offre de prolongation de deux ans lui a bien été formulée début avril par la direction du Stade Rennais, elle serait encore loin de ses attentes. Et son entourage est quelque peu circonspect quant à cette prolongation tardive. D'autant que le club Rouge et Noir a sécurisé l'avenir d'autres cadres (Benjamin Bourigeaud et Martin Terrier) bien plus tôt. Depuis, les discussions entre le club et le joueur sont au point mort, alors que le mercato estival ouvre ses portes le 10 juin prochain. Ces dernières semaines, plusieurs clubs européens seraient venus aux renseignements.

En France, l'OL, qui a acté le départ de son latéral droit Malo Gusto vers Chelsea, s'intéresse à Hamari Traoré. Saël Kumbedi est la seule option existante à Lyon. Mais malgré ses bonnes performances, le jeune défenseur doit encore se forger de l'expérience et devrait conserver un rôle de doublure la saison prochaine. L'Olympique Lyonnais aurait déjà formulé une offre pour enrôler le taulier du Stade Rennais. À l'étranger, le Betis Séville, le Bayer Leverkusen, mais aussi Galatasaray et Fenerbahçe, restent à l'affût sur les performances d'Hamari Traoré.