Le feuilleton autour de la vente OM se poursuit. Officiellement, Frank McCourt s’oppose à un rachat de son club. Mais, la donne risque de changer.

Vente OM : Frank McCourt n’a plus aucun intérêt à rester propriétaire du club

Cela fait maintenant plus de deux ans que les annonces autour d’une vente OM ne cessent de circuler. Il a d’abord été question du projet porté par le duo Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal, candidats déclarés au rachat de l’OM. Ensuite, l’intérêt de l’Arabie Saoudite a été évoqué, sans vraiment se concrétiser. Face à toutes ces agitations, Frank McCourt n’a jamais ouvert la porte à une éventuelle vente de l’OM.

Le milliardaire américain est plusieurs fois monté au créneau pour démentir ses intentions de se séparer de la formation phocéenne. Il assure à qui veut l’entendre que son club acquis en 2016 des mains de Margarita Louis-Dreyfus « n’est pas à vendre ». Malgré ses déclarations, certains instigateurs soutiennent une prochaine vente de l’Olympique de Marseille. C’est notamment le cas du journaliste Thibaud Vézirian qui reste constant dans ses déclarations, assurant que le rachat de l’OM par des investisseurs saoudiens se fera tôt ou tard.

Consultant pour RMC, Daniel Riolo a interrogé sur le sujet. Et l’éditorialiste de l’After Foot a mis le feu aux poudres, assurant que « Frank McCourt n’a plus aucun intérêt à rester propriétaire de l'Olympique de Marseille, car cela ne lui rapporterait rien ». Cette affirmation controversée du consultant sportif soulève immédiatement des questions sur la motivation et les ambitions de Frank McCourt en tant que propriétaire du club phocéen.

Vente OM : Les raisons pour lesquelles Frank McCourt devrait céder son club

Tout d'abord, il convient de noter que l’homme d'affaires américain a acquis l'OM avec l'objectif affiché de ramener le club à sa gloire d’antan et de lui redonner une stature internationale. Son arrivée avait de ce fait suscité de grands espoirs chez les supporters marseillais, qui attendaient un investissement massif et des résultats probants sur le terrain. Cependant, au fil des années, les résultats n’ont pas été à la hauteur des attentes. L’OM n'a pas réussi à retrouver sa place parmi les meilleurs clubs européens.

Quasiment assuré de terminer à la 3e place du championnat, le club entraîné par Igor Tudor devra passer par les tours préliminaires avant d’accéder aux phases de poule de la Ligue des champions la saison prochaine. Cela lui offre moins de recettes par rapport au PSG et le RC Lens, qui occupent respectivement la 1ʳᵉ et 2e place de Ligue 1. Et si l’OM venait à être reversé en Ligue Europa, ses revenus seront encore moins conséquents.

Ces résultats sportifs décevants, combinés à l'absence de retombées financières significatives, sont susceptibles de pousser Frank McCourt à passer la main. D’autant plus que plusieurs acquéreurs sont intéressés par le projet de la Vente OM. En outre, l'Olympique de Marseille est aussi confronté à des difficultés financières. Le club phocéen a accumulé un déficit budgétaire conséquent au cours des dernières saisons, notamment en raison de transferts coûteux et de salaires élevés des joueurs.

Vente OM : Rodolphe Saadé, le futur successeur de Frank McCourt ?

Malgré ses efforts et ses investissements conséquents, les résultats escomptés n'ont pas été atteints, ce qui pourrait motiver Frank McCourt à passer le flambeau à un autre investisseur plus solide financièrement, capable de mieux relever les défis actuels. En tout cas, Daniel Riolo est persuadé que l’actuel propriétaire de l’OM finira par vendre son club. « Il faut juste qu’il trouve un acheteur, et à son prix. Mais évidemment que potentiellement l’OM est en vente. On le sait », a-t-il ajouté.

Il reste à savoir quel potentiel acquéreur répondra favorablement à ses exigences financières pour un rachat de l’OM. Le contrat de sponsoring conclu entre l’Olympique de Marseille et la société CMA CGM fait en tout cas courir la rumeur selon laquelle Rodolphe Saadé est bien parti pour devenir le nouveau prioritaire du club phocéen.

Patron de la compagnie maritime, l’homme d'affaires franco-libanais pourrait profiter de ses connexions au Moyen-Orient et en Méditerranée pour mener un projet gigantesque d'un « grand consortium » à l’OM. Cette hypothèse prend de l'ampleur. Même si pour le moment, seul le temps dira si Frank McCourt décidera de maintenir son investissement à long terme ou s'il envisagera de vendre son OM à d'autres parties intéressées.