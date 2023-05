Pour sa première saison dans l'élite, l'attaquant Loïs Openda pourrait bien battre un nouveau record vieux de 19 ans au RC Lens.

La cerise sur le gâteau d'une saison presque parfaite

Ce samedi soir contre l'AC Ajaccio, le RC Lens pourra valider son ticket officiellement pour les prochaines phases de poules de la Ligue des Champions et ainsi conclure en beauté sa saison devant son public. En plus de cette qualification historique, les supporters lensois pourraient assister à un nouveau moment d'histoire de leur club avec le possible 20e but de Loïs Openda qui pourrait ainsi égaler le record détenu par Roger Boli, qui avait, lors de la saison 1993-1994, inscrit 20 buts en Ligue 1.

Interrogé la semaine dernière par L'Équipe avant la rencontre contre le FC Lorient, l'ancien buteur du RCL s'était exprimé sur l’intégration de Loïs Openda et sur la perspective de voir son record tomber. "Ça fait pas mal d'années que je suis resté le meilleur buteur du club en D 1 et qu'aucun joueur n'en avait mis 19 (comme Openda cette saison), j'avais envie de voir des gars s'éclater. Pour tout dire, je ne m'attendais pas à ce que ce soit Loïs. Alors, je lui ai récemment demandé deux choses. Qu'il inscrive ces 20 buts en Championnat. Et sur son 20e, qu'il me promette de faire l'avion, comme je le faisais lorsque je célébrais mes buts."

Comme le souligne Roger Boli, devant son public, l'attaquant belge est "presque inarrêtable. Il donne des solutions à son équipe si elle est en difficulté. Elle le cherche". Et ce dernier match de la saison à Bollaert contre une équipe corse reléguée et battue lors de ses deux derniers matchs 5-0 (contre le PSG et le Stade Rennais) semble être l'occasion parfaite de décrocher ce record.

Loïs Openda, l’attrait vers les grandes écuries ?

Son excellente saison sous le maillot Sang et Or fait de lui un attaquant en vogue qui intéresse la plupart des grandes écuries européennes. Recruté lors de l'intersaison 2022 pour un chèque de 10 millions d'euros, Loïs Openda pourrait recevoir de nombreuses sollicitations à l'issue de cette saison.

Pisté notamment par l'AC Milan qui ferait du Belge sa cible prioritaire, la direction lensoise voudrait vraisemblablement bloquer son attaquant pour être armé au mieux en Ligue des Champions. L'avenir de Loïs Openda semble flou, mais une chose est certaine, il souhaitera battre ce record afin de rentrer dans l'histoire du club et de marquer son empreinte les supporters du RC Lens.