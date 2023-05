Claude Puel est sorti du silence après la rumeur l’annonçant vers le FC Nantes, depuis le limogeage d’Antoine Kombouaré il y a deux semaines.

Mercato FC Nantes : Claude Puel ne reviendra que pour « du haut niveau »

Depuis son départ de l’ASSE en décembre 2021, Claude Puel est libre de tout engagement. Il consacre du temps à sa famille, en attendant un projet qui l'intéresse. Ces derniers jours, son nom refait surface en Ligue 1. Le président du FC Nantes songerait à lui pour diriger son équipe la saison prochaine. Selon Presse Océan, l’ancien entraîneur de l’AS Saint-Etienne serait la priorité de Waldemar Kita pour prendre la place de Pierre Aristouy, qui assure l’intérim depuis le départ d’Antoine Kombouaré, le 9 mai.

Dans une interview avec le quotidien suisse 24 Heures, Claude Puel a a répondu au supposé intérêt des Canaris. Le coach indique vouloir reprendre du service, mais pas pour n’importe quel projet. « J’ai envie de revenir, mais pour du haut niveau, avec des ambitions. J’ai déjà pris des clubs mal classés pour les remonter. Là, j’aurais envie d’un vrai potentiel au départ. »

Le FCN ne correspond aux attentes de Puel

Vu ses conditions et le projet décrit par Claude Puel, il est évident que le FC Nantes ne fait pas partie de ses plans. En effet, le club de Waldemar Kita est 17e et relégable en Ligue 2, à deux journées de la fin du championnat. Les joueurs sont dans l'incertitude actuellement, concernant leur avenir. Pour rappel, les Nantais avaient frôlé la relégation en mai 2021. Ils étaient passés par les barrages contre Toulouse pour se sauver. De plus, le projet du club semble flou ces dernières saisons, avec une instabilité à la tête de l’encadrement technique. Depuis mai 2016, 9 entraîneurs se sont succédés sur le banc de touche du FC Nantes.