Après avoir récemment annoncé deux arrivées au sein de son effectif, le Montpellier HSC officialise une troisième signature.

Mercato Montpellier HSC : Enzo Tchato prolonge au MHSC

Après avoir effectué ses débuts l'année dernière avec le club de la Paillade, Enzo Tchato prolonge son aventure à Montpellier, comme annoncé par le club ce jeudi. Si la durée de son nouveau contrat n'a pas été précisée, le latéral droit âgé de 20 ans se dit très heureux de sa signature, d'après ses propos accordés pour le site officiel du club.

"Je suis très heureux et très fier de poursuivre mon aventure avec le MHSC. J’ai hâte de retrouver le public contre Nice, samedi à La Mosson déjà et, ensuite, de reprendre à fond la saison prochaine. Avec le recul, j’ai vécu une première saison pro en forme de découverte : au début, j’ai pas mal joué, il y a eu des hauts et des bas collectivement, j’ai aussi vécu des moments plus difficiles individuellement, mais j’ai tout de même vécu une belle saison. Désormais, je veux apporter un maximum à l’équipe et ça passe par le travail."

Une troisième signature en deux semaines pour le Montpellier HSC

Plongé dans la zone de relégation il y a encore quelques mois, le Montpellier HSC a complètement inversé la tendance depuis le retour de Michel Der Zakarian sur le banc. Désormais 12es au classement, les Montpelliérains sont assurés de rester en Ligue 1 à l'issue de la saison, et l'équipe enchaîne les bonnes performances.

Après avoir assuré l'essentiel sur le plan sportif, Laurent Nicollin est déjà plongé dans le prochain mercato estival, la prolongation d'Enzo Tchato, officialisée ce mercredi, constitue déjà la troisième signature du club héraultais pour cet été. Le 11 mai dernier, deux arrivées ont été annoncées pour la saison prochaine, à savoir Musa Al-Taamari et Becir Omeragic, qui rejoindront l'effectif à l'issue de l'exercice.