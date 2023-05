L' OGC Nice a réagi aux restrictions imposées à ses supporters pour le déplacement à Montpellier, lors de la 37e journée de Ligue 1.

OGC Nice : Seulement 150 supporters du Gym autorisés à la Moson à Montpellier

En raison de l’arrêté de la préfecture de l'Hérault, l’ OGC Nice ne pourra pas compter sur un grand nombre de ses supporters à Montpellier, samedi (21h). Le nombre de fans des Aiglons autorisés pour le déplacement au stade de la Mosson a été limité à 150 par les autorités montpelliéraines. Ils seront exclusivement acheminés par bus sous escorte, et avec une obligation de rendez-vous à l’aire de péage de Baillargues à 18h00, le soir de la rencontre.

Le club azuréen estime ces mesures disproportionnées, dans un message publié sur son site internet : « La préfecture de l’Hérault a pris un arrêté restreignant le déplacement à Montpellier. Ces restrictions sont jugées disproportionnées par l’ OGC Nice, qui avait exprimé d’autres demandes sur le nombre de supporters autorisés et les modes de déplacement. La position du club qui vise à défendre les déplacements de nos supporters à l’extérieur n’a pas été entendue. »

L’OGC Nice dénonce une décision trop tardive qui pénalise le football populaire

Le Gym est 9e avec 52 points, tandis que Montpellier HSC est 12e avec 47 points. Il n’y a donc pas d’enjeu majeur pour ces deux clubs déjà assurés du maintien dans l'élite. Cependant, l’équipe de Didier Digard aurait souhaité bénéficier du soutien massif de ses supporters contre l’équipe de Michel Der Zakarian, pour tenter de renouer avec la victoire, après la défaite à Strasbourg (2-0) et le nul concédé Toulouse FC (0-0). Du coup, le club de Jim Ratcliffe se sent lésé par la décision du préfet de l’Hérault. « L’ OGC Nice se retrouve avec ses supporters devant le fait accompli avec une décision trop tardive à l’approche du match. Ce processus empêche l’organisation sereine des déplacements des supporters, et pénalise l’objectif d’un football populaire. »