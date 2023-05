Laurent Blanc a dévoilé un pan du mercato estivale l’OL. Il a indiqué notamment un poste important à renforcer en priorité.

L’OL va perdre Malo Guto à la fin de al saison, comme prévu. Il va rejoindre Chelsea, le club auquel l’Olympique Lyonnais l’a vendu en janvier 2023. Le défenseur était en effet resté à Lyon sous la forme d’un prêt, dans la foulée de son transfert. Laurent Blanc doit donc renforcer le poste dégarni après le départ de l’arrière droit formé à l’OL. L’entraineur des Gones a certes promu Saël Kumbedi, un jeune joueur talentueux qui lui donne quelques satisfactions, mais il souhaite l’arrivée d’un joueur plus aguerri pour apporter de la concurrence.

C’est le premier indice sur le mercato rhodanien, livré par Laurent Blanc en conférence de presse d’avant-match, vendredi. « Il faut recruter un numéro un bis, pour qu’il y ait un peu de concurrence », a-t-il annoncé. Parce qu'il n'en a pas tellement eu Saël Kumbedi, vu que Malo Gusto était souvent blessé et longtemps. À son âge, il a besoin de concurrence. Il lui faut de l'émulation et quelqu'un n’ayant pas son âge. »

OL : Laurent Blanc encense la pépite Saël Kumbedi

Laurent Blanc a par ailleurs bien apprécié les débuts du prometteur défenseur de 18 ans, sous le maillot de l’OL en Ligue 1. « C’est un garçon qui progresse vite, qui est très sérieux et très appliqué. Je trouve qu'il n'a peur de rien, ça me plaît beaucoup. Quand il a le couteau entre les dents, il ne le lâche plus […]. Saël a fait une excellente demi saison, mais il a des progrès à faire et il le sait. Il a des axes d’amélioration à travailler. »

Pour rappel, Saël Kumbedi a été recruté au Havre AC (en Ligue 2) en toute fin du mercato estival 2022 pour un million d’euros. Il a signé un long contrat de 5 ans, jusqu’en juin 2027. Pour sa première saison en Ligue 1, il a disputé 18 matchs (12 titularisations) et a marqué 2 buts.