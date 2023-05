En pleine préparation de l’effectif de la saison prochaine, Pablo Longoria travaillerait en coulisses sur une révolution au sein de l’équipe de l’OM.

Après avoir poussé Steve Mandanda vers le Stade Rennais l’été passé, Pau Lopez pourrait lui aussi faire les frais d’une deuxième moitié de saison peu convaincante. Intraitable dans les cages de l’Olympique de Marseille lors de son arrivée, le portier espagnol a montré quelques signes de fébrilité après la pause de la Coupe du monde 2022.

Des faiblesses qui ont contribué à la perte de la place de dauphin du Paris Saint-Germain au classement de Ligue 1, selon Jérôme Alonzo. « Depuis quelques semaines, son niveau a un peu baissé et ça peut expliquer trois ou quatre points manquants au classement », a expliqué l’ex-gardien de but dans les colonnes de L’Équipe. Et à en croire le quotidien sportif, la situation pourrait changer dès cet été.

Mercato OM : Alban Lafont pour concurrence Pau Lopez ?

Conscient que l’absence d’une vraie concurrence n’avait peut-être pas poussé Pau Lopez à rester au top toute la saison, les dirigeants de l’Olympique de Marseille réfléchiraient au recrutement d’un nouveau gardien de but lors du prochain mercato estival. Plutôt qu’un numéro 2, Pablo Longoria et les siens voudraient s’attacher les services d’un portier capable de prétendre directement au poste de titulaire afin de mettre la pression sur Pau Lopez. Si aucun choix définitif n’a pas encore été arrêté, le staff de l’OM se serait renseigné pour Alban Lafont, qui pourrait quitter les rangs du FC Nantes cet été en cas de descente en Ligue 2. L’international espagnol de 28 ans est donc prévenu.