À un an de la fin de son contrat avec le Barça et annoncé dans le collimateur du PSG, Ousmane Dembélé a officiellement dévoilé son choix pour l’avenir.

Avec le départ quasiment acte de Lionel Messi et celui possible de Neymar Jr, le Paris Saint-Germain cherche à se renforcer pour la saison prochaine. Outre Harry Kane (Tottenham), Victor Osimhen (Naples) et Randal Kolo Muani (Francfort), les dirigeants parisiens surveilleraient également la situation d’Ousmane Dembélé. Malgré une prolongation signée la saison dernière, l’attaquant de 26 ans peut quitter le club catalan dès cet été contre un chèque de 50 millions d’euros. Une situation qui a attiré l’attention de plusieurs clubs comme Manchester United et le Paris Saint-Germain. Toutefois, le principal concerné n’entend pas quitter les Blaugranas de si tôt.

Mercato PSG : Ousmane Dembélé veut rester à Barcelone

Interrogé sur son avenir par Téléfoot, Ousmane Dembélé a confié son souhait de poursuivre son aventure au FC Barcelone. Arrivé à l’été 2017 pour prendre la succession de Neymar, qui venait de rejoindre le Paris Saint-Germain contre un chèque de 222 millions d’euros, l’international français rêve de remporter la Ligue des Champions.

« Je me sens toujours bien ici à Barcelone. C'est le club que j'aime. On va voir ce qu'il va se passer. J'espère devenir un très grand joueur ici à Barcelone. Mon plus grand rêve, c’est de gagner une Ligue des champions avec le Barça », a déclaré Ousmane Dembélé dans une interview accordée ce dimanche à Téléfoot. D’après les informations du journaliste Fabrizio Romano, le Barça et Dembélé seraient en négociations pour une prolongation de contrat.