Suite à l'annonce du départ d’Igor Tudor, l’OM s’apprête à ouvrir une nouvelle ère. Pablo Longoria se sait très attendu sur le mercato estival.

Mercato OM : Après Igor Tudor, d’autres départs sont attendus

C’est la grosse information qui secoue l’Olympique de Marseille. Igor Tudor a décidé de quitter son poste d’entraîneur de l’OM, alors qu’il lui reste encore une année de contrat. Le technicien croate, lassé des malaises internes et désireux de faire une pause en vue de se ressourcer, a pris la décision de quitter le club phocéen à l'issue de la saison. Un accord à l'amiable a été trouvé pour la rupture de son bail.

"On a accepté et respecté le souhait de notre coach de ne pas continuer l'aventure avec nous la saison prochaine. Je veux remercier Igor pour le bon travail qu'il a fait avec beaucoup de respect des deux côtés, beaucoup de discussions. On a analysé la saison et la suite, il a pris sa décision, on la respecte. Il a su mettre des valeurs dans ce groupe: le travail, la rigueur, l'ambition de donner le maximum. On est très content du travail qu'il a accompli", a confirmé Pablo Longoria ce jeudi en conférnce de presse, dont les propos ont été relayés par RMC Sport.

Arrivé l’été dernier en remplacement de Jorge Sampaoli, lui aussi démissionnaire, Igor Tudor n'entraînera plus l’OM la saison prochaine."Je tiens à remercier le président pour ses mots. Ça a été un honneur pour moi de travailler cette saison au sein du club, de faire partie de cette famille, de rencontrer ses supporters et cette ville avec une énergie si particulière" a-t-il déclaré, précisant qu’il avait pris la décision de partir pour des raisons personnelles. Il laissera derrière lui un héritage controversé et une équipe en quête de stabilité.

En plus d’un entraîneur, Frank McCourt attend Pablo Longoria sur les ventes

En plus d’une élimination précoce en Ligue des champions et d’une terrible élimination en quart de finale de la Coupe de France, l’OM a raté son objectif final, celui de terminer à la 2e place de Ligue 1. Devancé par le RC Lens dans ce sprint, le club phocéen est assuré de terminer 3e du championnat et devra passer par les tours préliminaires de la Ligue des champions.

Cet échec est une grosse déception sportive pour Pablo Longoria qui devra vite trouver un nouvel entraîneur capable de redonner un nouveau dynamisme à l’équipe phocéenne, aussi bien sur la scène nationale qu'internationale. Le prochain mercato de l’OM sera donc conditionné par l’arrivée d’un nouveau coach. Et ce n’est pas tout, puisque Igor Tudor ne sera pas le seul à quitter le navire marseillais.

La Provence assure en effet que la direction de l’Olympique de Marseille a prévu plusieurs ventes dans le cadre du prochain mercato estival. Cette stratégie fait partie intégrante de la vision du propriétaire du club, Frank McCourt, et il a réaffirmé cet objectif à son président Pablo Longoria. Ce dernier sera très attendu dans le domaine des ventes alors qu'il cherche à remodeler son effectif.

Mattéo Guendouzi, Valentin Rongier et Cengiz Ünder, pas à l’abri d’un départ

À noter que ce n’est pas la première fois que l'OM cherche à se séparer de certains footballeurs en vue de renforcer ses finances et financer de nouveaux recrutements. Cette approche a été mise en place dans le passé, et le départ de certains indésirables avait permis de soulager un peu les finances du club.

En tant que propriétaire de l’OM, Frank McCourt est conscient de l'importance de l'équilibre financier et de la nécessité de réaliser des ventes lucratives. Il a une nouvelle fois assigné cet objectif à Pablo Longoria, qui aura une grande responsabilité dans le domaine des ventes cet été.

D’ailleurs, le président marseillais a déjà identifié les joueurs à vendre. Le nom de Mattéo Guendouzi figure en haut de cette liste. Cengiz Ünder et Valentin Rongier ne sont pas à l’abri d’une future vente. Des départs inattendus pourraient donc se produire lors du prochain mercato. Les supporters de l'OM seront très attentifs aux futurs mouvements de vente qui auront lieu cet été.