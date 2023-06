Un an après sa nomination, Christophe Galtier va-t-il quitter le PSG cet été ? Ce jeudi, l’entraîneur parisien a annoncé des discussions avec sa direction.

Après Igor Tudor à l’Olympique de Marseille, Christophe Galtier va-t-il quitter le banc du Paris Saint-Germain à l’issue de la saison ? Sous contrat jusqu’en juin 2024, l’ancien coach de l’OGC Nice est annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines en raison d’un exercice 2022-2023 totalement décevant avec une nouvelle désillusion en Ligue des Champions et une élimination précoce en Coupe de France par l’OM.

Mais le principal concerné s’accroche et assure qu’il n’a aucune envie de marquer un arrêt avec les Rouge et Bleu. « Je ne ressens pas le besoin de faire une pause. Il y a de la fatigue comme toujours quand vous finissez une saison. C’est une saison différente par rapport à toutes celles que j’ai pu connaître. Il y a encore beaucoup d’énergie et beaucoup d’envie », a déclaré Galtier en conférence de presse ce jeudi avant d’annoncer de futures discussions avec ses dirigeants.

Mercato PSG : Christophe Galtier remercié dès cet été ?

Alors que les rumeurs enflent autour de son avenir avec le Paris Saint-Germain, Christophe Galtier va rencontrer prochainement Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos pour faire le point sur sa situation.

« Il y a un temps pour tout. On va finir cette semaine, ce championnat. Dans les jours qui vont suivre, il y aura automatiquement la question de la saison prochaine. Il y aura des questions concernant mon avenir. Mais c’est partout pareil. Vous me parlez d’Igor Tudor (Marseille), personne n’imaginait qu’il allait partir. Il sera temps d’échanger avec ma direction pour savoir quelles seront les orientations sur la saison prochaine », a ajouté le technicien de 56 ans. Selon le journaliste Daniel Riolo de RMC Sport, Christophe Galtier ne devrait pas être le prochain entraîneur du PSG.