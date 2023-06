Après avoir officialisé son départ jeudi après-midi, Igor Tudor va disputer son dernier avec l'OM à Ajaccio. Découvrez la compo.

Ajaccio-OM : Un dernier match en guise d'aurevoir pour Igor Tudor

C'est un enième chapitre qui est sur le point de se clôturer dans l'histoire de l'OM. Arrivé l'été dernier à la place de Jorge Sampaoli, Igor Tudor va quitter le club après une saison passée sur le banc phocéen, au cours de laquelle il y aura eu des hauts et des bas, comme très souvent ces derniers temps à Marseille.

Marqué par un début d'aventure délicat suite aux sifflets du Vélodrome à son encontre, Igor Tudor a su faire front au public marseillais, en proposant un jeu séduisant, récompensé par de bons résultats. Malheureusement, la deuxième partie de saison lui a fait perdre le peu de crédit qu'il avait sur la Canebière, notamment à cause de l'élimination en Coupe de France face à Annecy, ainsi qu'à des choix jugés étranges, et qui ont sans doute causé du tort à l'OM dans la course à la deuxième place. Samedi soir à François-Coty, le technicien croate tentera de finir sur une bonne note face à Ajaccio, avant de partir dans la discrétion la plus totale.

Samuel Gigot absent, dernier match de Guendouzi avec l'OM ?

Pour cette ultime rencontre de la saison marseillaise, Igor Tudor ne pourra pas compter sur un effectif au complet. Toujours pas remis de son choc à la tête lors du déplacement à Lille (2-1) le 20 mai dernier, Samuel Gigot ne sera pas du voyage à Ajaccio. Leonardo Balerdi, Chancel Mbemba et Sead Kolasinac devraient donc former la défense à trois de l'OM en Corse.

L'autre interrogation concerne Mattéo Guendouzi. Annoncé sur le départ de l'Olympique de Marseille cet été, le milieu français devrait donc disputer son tout dernier match avec l'OM samedi soir. Reste à savoir si Igor Tudor l'alignera d'entrée face à l'ACA.

La compo probable de l'OM à Ajaccio

Gardien : P. Lopez

Défenseurs : C. Mbemba, L. Balerdi, S. Kolasinac

Milieux de terrain : J. Clauss, V. Rongier, J. Veretout, N. Tavares

Attaquants : C. Ünder, A. Sanchez, M. Guendouzi