En quête de renforts cet été, l’OL aurait ciblé un décisif avant-centre de Ligue 2, passé dans son académie avant son départ en 2017.

Mercato : L'OL songerait à rapatrier Georges Mikautadze

En fin de contrat à l’OL, Malo Gusto, Jérôme Boateng, Houssem Aouar et Moussa Dembélé vont quitter le club rhodanien librement. Le premier va rejoindre Chelsea qui l’avait laissé à Lyon, sous la forme d’un prêt, dans la foulée de son transfert en janvier 2023. Quant au dernier, il est dans les petits papiers de plusieurs clubs en Premier League, notamment Manchester United d’Erik ten Hag.

Pour remplacer, l’attaquant franco-malien au sein de l'équipe de Laurent Blanc, l’Olympique Lyonnais aurait coché le profil de Georges Mikautadze, selon le journaliste Alexis Bernard, dont l'information est relayée par le site spécialisé Olympique et Lyonnais. Le joueur de 22 ans derniers est un ancien pensionnaire du centre de formation du club rhodanien. Il a suscité l’attention de l’OL grâce évidemment à ses performances remarquables avec le FC Metz cette saison. Auteur de 23 buts et 8 passes décisives en Ligue 2, il a été élu meilleur joueur aux Trophées UNFP de l’exercice 2022-2023, dimanche.

Mercato OL : Georges Mikautadze reste très attaché à Lyon

Natif de Lyon et formé en partie au sein du centre de l’OL, Georges Mikautadze a gardé la fibre lyonnaise. Il n’avait pas manqué de chambrer l’ASSE lors de la victoire du FC Metz sur le grand rival de l’Olympique Lyonnais, en avril dernier (1-3). « Je suis Lyonnais, c'est Saint-Étienne. On connaît la rivalité entre les deux clubs. J'avais de la famille, des amis qui étaient présents. Je voulais leur faire plaisir », avait-il justifié au sujet de son geste (le numéro 69 formé avec ses mains). Pour rappel, Georges Mikautadze avait été auteur d’un doublé à Saint-Étienne et élu homme du match. Fort de son attachement au club de sa ville natale, le Franco-Géorgien pourrait rejoindre les Gones sans souci d'intégration. Sous contrat en Moselle jusqu'en 2026, il vaut 6 M€ sur le marché des transferts selon l'estimation de Transfermarkt.