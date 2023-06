Ancien joueur des deux clubs, Hugo Lloris sera mis à l'honneur samedi soir avant la rencontre entre l'OGC Nice et l'OL. Le gardien recevra une récompense

OGC Nice : Hugo Lloris recevra l'Aiglon du siècle

Hugo Lloris sera mis à l'honneur, samedi, avant la rencontre entre l'OGC Nice et l'Olympique Lyonnais. Il s'agit d'un match particulier pour le joueur qui compte le plus de sélections avec l'Equipe de France. Le portier a évolué sous les couleurs niçoises de 2005 à 2008, avant de porter le maillot de l'OL entre 2008 et 2012.

Avant d'être célébré à l'Allianz Riviera, Hugo Lloris se rendra au Musée National du Sport pour y rencontrer les supporters. L'OGC Nice propose aux spectateurs du match "un rendez-vous exceptionnel, de 19 heures à 20 heures". Le gardien de Tottenham donnera le coup d'envoi fictif de la rencontre et recevra le trophée d'Aiglon du siècle, remis par son club formateur.

Les deux clubs célébreront la venue de leur ancien gardien alors qu'ils n'ont quasiment plus rien à jouer. Les Niçois sont 9èmes de Ligue 1 et éliminés depuis longtemps de la course à l'Europe. Les Lyonnais auront eu besoin d'un miracle pour espérer encore une qualification en C4. Seule une victoire par 8 buts d'écart et une défaite de Monaco pourrait leur assurer de disputer la Ligue Europa Conférence.

Un contexte compliqué

La venue d'Hugo Lloris vient mettre un peu de relief dans ce contexte compliqué pour les deux clubs. L'ancien gardien des Bleus a passé 11 ans à Nice et disputé 78 matchs, avant de partir pour l'Olympique Lyonnais en 2008. Avec les Gones, il a joué 202 rencontres et remporté une Coupe de France et un Trophée des Champions en 2012.

A Tottenham, Hugo Lloris vit une saison compliquée, blessé depuis le mois d'avril. Son club, où il est sous contrat jusqu'en 2024, a encore vécu une saison blanche et ne s'est pas qualifié pour la Coupe d'Europe. Il pourrait partir cet été et n'a pas dit non à un retour à l'OGC Nice.