Après avoir assuré son maintien dans l'élite, le FC Nantes va pouvoir se concentrer pleinement sur le mercato, où plusieurs départs sont prévues.

FC Nantes Mercato : De nombreux joueurs en fin de contrat

Maintenant que le maintien est assuré, les dirigeants du FC Nantes vont pouvoir commencer à travailler pleinement sur la saison prochaine. De nombreux départs sont à prévoir cet été, à commencer par les joueurs en fin de contrat qui ne devraient pas poursuivre l'aventure chez les Jaune et Vert.

En effet, Marcus Coco, Sébastien Corchia, Denis Petric, Charles Traoré voient leur bail arriver à expiration. Et selon les informations de L'Équipe, seul l'ancien joueur de Guingamp pourrait prolonger son contrat. Enfin, les deux joueurs prêtés sans option d'achat, à savoir Evan Guessand et João Victor, vont regagner leurs clubs respectifs que sont l'OGC Nice et Benfica.

Quel avenir pour Ludovic Blas et Alban Lafont ?

Ce sont les deux valeurs marchandes les plus conséquentes de l'effectif du FC Nantes. Alors que leur contrat expire en juin 2024, Ludovic Blas et Alban Lafont sont sur le départ cet été. Performant depuis plusieurs saisons désormais, le milieu offensif nantais est courtisé par plusieurs écuries depuis l'hiver dernier, notamment par l'OM où Pablo Longoria semble très intéressé par son profil.

Mais l'Olympique de Marseille ne devrait pas être le seul courtisant pour Ludovic Blas, car l'OGC Nice avait également fait part de son intérêt il y a quelques mois pour le joueur de 25 ans. Concernant l'ancien gardien du Toulouse FC, il fait lui aussi l'objet de plusieurs convoitises, et son profil plaît beaucoup en Premier League. Il y a quelques semaines, un intérêt de Brentford avait été révélé pour le portier de 24 ans, et des offres pourraient rapidement atterrir sur la table des dirigeants nantais cet été.