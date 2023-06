Le sort de deux cadres du FC Nantes serait déjà scellé avant même l’ouverture du mercato estival. Les deux joueurs se dirigent vers la sortie.

Mercato FC Nantes : Moussa Sissoko et Mostafa Mohamed ne devraient pas être retenus

Le FC Nantes a une nouvelle fois frôlé la relégation en Ligue 2. Les Canaris ont fini à la 16e place, juste devant les quatre clubs relégués, au terme de la dernière journée du championnat. À l’heure du bilan, le FCN a décidé de se séparer de nombreux joueurs qui ont été décevants. Moussa Sissoko et Mostafa Mohamed font partie des joueurs que le club ne souhaite pas conserver, selon L’Équipe. L’ancien Tricolore a déçu les attentes du staff technique et de la direction nantaise, alors que le club a consenti un gros effort financier pour le recruter l’été dernier.

Le milieu de terrain est certes arrivé libre au FC Nantes, mais a signé un contrat de deux saisons, avec un salaire mensuel estimé à plus de 300 000 €, soit le plus gros du vestiaire. Antoine Kombouaré espérait de Moussa Sissoko qu’il apporte son expérience du haut niveau, mais ce fut un échec. D’ailleurs, Pierre Aristouy l’a relégué au statut de remplaçant après le limogeage du technicien kanak. Le joueur de 33 ans est sous contrat jusqu’en juin 2024, mais ne rentre pas dans les plans du nouvel entraîneur du FC Nantes.

L'option d'achat de Mostafa Mohamed ne sera pas levée

Mostafa Mohamed n’a pas non plus satisfait les attentes du staff nantais. Il a inscrit 11 buts et délivré 5 passes décisives en 51 matches disputés, toutes compétitions confondues. Face à la déception de l'international égyptien, le FC Nantes avait recruté Andy Delort en janvier en renfort. « L’option d'achat à 6 M€ de Mostafa Mohamed ne sera pas levée. Moussa Sissoko, lui, bénéficie d'un salaire en décalage avec son apport sur le terrain. Le club ne le retiendra pas, mais apprécie, au moins, son comportement au quotidien », a informé le quotidien sportif.