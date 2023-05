L’avenir de Neymar semble s’écrire loin du PSG qui ne serait plus très chaud pour le garder, selon RMC. Un prêt en Premier League du brésilien est évoqué.

Éloigné du terrain pour cause de blessure et poussé dehors par les supporters du Paris Saint-Germain, Neymar Jr s’est rendu à l’évidence que son bonheur ne passerait pas le club parisien. Le brésilien, très fortement déçu par l’acharnement des fans du club contre sa personne, ne se verrait pas rester au contraire de la saison dernière. Alors que le Paris SG le poussait dehors, Neymar avait pris des dispositions par un intense travail durant les vacances pour rester et donner le meilleur sur le terrain.

Neymar, la Premier League comme principale porte de sortie

Aujourd’hui, les choses ont changé pour Neymar qui ne se remet pas de l’hostilité exprimée à son encontre par les fans du PSG. Des regrets habitent même l’attaquant qui n’avait pas hésité à se détourner des fans du FC Barcelone qui le traitaient largement mieux que ceux du PSG. C’est donc désormais clair dans son esprit qu’il doit plier bagage au mercato estival et ses agents y travaillent. RMC Sport, nous apprend qu’un prêt du joueur en premier League est à l’étude.

Newcastle United, déjà évoqué dans ce dossier, pourrait bien accueillir Neymar au mercato estival. Le club anglais racheté par le Fonds public d'investissement d'Arabie saoudite (PIF) est troisième de Premier League. Il devrait jouer la prochaine Ligue des champions en plus d’avoir des moyens illimités pour s’offrir l’attaquant brésilien.

Les Saoudiens propriétaires de l’équipe anglaise restent cependant prudents en voulant procéder par étape. Ils souhaiteraient d’abord un prêt payant de l’attaquant avec une option d’achat à la fin de la saison prochaine. Cela pousserait Neymar à faire beaucoup plus d’efforts pour réussir. L’international brésilien peut aussi intéresser Manchester City de Pep Guardiola, mais aucune information concrète n’existe à ce propos. Souvenez-vous que c’est le technicien espagnol qui l’avait recruté pour le FC Barcelone lorsqu’il jouait pour Santos.