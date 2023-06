Alors qu’Arkadiusz Milik s’apprête à faire son retour à l’OM, la Lazio Rome s’active pour le recruter. Un dernier obstacle freine cependant son transfert.

Mercato OM : Arkadiusz Milik se rapproche de la Lazio Rome

Lors du dernier mercato estival, la Juventus Turin a frappé un très joli coup sur le marché des transferts en recrutant Arkadiusz Milik en provenance de l'Olympique de Marseille. L'avant-centre polonais a rejoint les Bianconeri sous la forme d’un prêt et n’a pas tardé pour s’imposer sur le front de l’attaque turinoise. Il a inscrit 3 buts lors de ses 5 premiers matchs de Serie A.

Des débuts intéressants pour convaincre la Juventus de le conserver le plus longtemps possible. Les négociations entre les deux parties avaient même débuté en janvier dernier, avant de s’effondrer en cette fin de saison. La faute aux difficultés financières et sportives de la Vieille Dame. La Repubblica assure en effet que la Juventus, empêtrée dans plusieurs affaires judiciaires, a finalement renoncé à l’idée de lever son option d’achat estimée à 9 millions d’euros, bonus compris.

Dans ces conditions, Arkadiusz Milik s’apprête à revenir à l’Olympique de Marseille, où son contrat expire en juin 2024. Mais l’avant-centre devrait rapidement refaire ses valises. Et pour cause, plusieurs prétendants s’activent en coulisse pour le recruter, à commencer par la Lazio Rome. L’entraîneur Maurizio Sarri connait très bien le joueur et milite pour sa venue chez les Bianconeri.

Arkadiusz Milik, un salaire élevé pour la Lazio Rome.

Le retrait de la Juventus pour Arkadiusz Milik fait donc les affaires de la Lazio Rome. La presse italienne assure que Maurizio Sarri est déjà entré en contact avec son ancien attaquant pour le convaincre de signer à la Lazio cet été. Sous l’impulsion de son entraîneur, le club romain serait même prêt à répondre favorablement aux exigences de l’OM en formulant une offre de 9 millions pour le transfert de l’attaquant polonais. Ce dernier viendrait alors pour épauler Ciro Immobile la saison prochaine.

Cette idée ne déplait pas à la direction de l’Olympique de Marseille en quête de liquidité. Toutefois, un obstacle freine cette opération. Selon les informations de la Corriere Dello Sport, relayée par Lazio News24, Arkadiusz Milik perçoit environ 3,5 millions d'euros nets par saison, un salaire jugé trop élevé par le club romain. Ce qui signifie que Milik devra accepter un salaire inférieur afin de faciliter sa venue à la Lazio. Dans le cas contraire, il devrait prendre une autre destination. Francfort, Burnley et Newcastle seraient sur ses traces.