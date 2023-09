Prêté par l’OM, Mattéo Guendouzi n’a pas tardé à se mettre en évidence du côté de la Lazio Rome. Le Français impressionne déjà sous ses nouvelles couleurs.

Mercato OM : Mattéo Guendouzi, une recrue parfaite pour la Lazio Rome

Samedi soir, la Lazio Rome est allé s’imposer sur la pelouse de Naples (2-1) dans le cadre de la 3e journée de Serie A. Cette victoire des Biancocelesti face au champion d’Italie a aussi été l’occasion pour Mattéo Guendouzi de faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs. Entré en jeu à la place de Daichi Kamada à la 65e minute, le milieu de terrain tricolore n'a pas tardé à se mettre en évidence. Il aurait pu être buteur et passeur décisif lors cette rencontre. Malheureusement pour lui, ces deux actions ont finalement été annulées pour des positions hors-jeu.

Toutefois, sa prestation contre Naples et sa grande débauche d'énergie dans l'entrejeu impressionne déjà en Italie. La preuve, la presse italienne s'enflamme pour Mattéo Guendouzi. Dans son article du jour, le quotidien Il Messaggero indique que l’ancien joueur d’Arsenal a effectué une entrée décisive face au Napoli et reste une recrue parfaite pour la Lazio Rome. "Une personnalité de leader, la foulée d'un diamant très pur (...) Il occupe le temps et l'espace, donne de l'oxygène et de l'équilibre. Une recrue parfaite."

Maurizio Sarri souhaitait à tout prix recruter Mattéo Guendouzi

Mattéo Guendouzi sort d’une situation compliquée à l’OM, où il était relégué sur le banc de touche. Son manque de temps de jeu sous les couleurs phocéennes n’ont cependant pas freiné les ardeurs de la Lazio Rome. Bien au contraire, Maurizio Sarri a convaincu ses dirigeants de tout mettre en œuvre pour s’attacher les services du joueur.

Après d’intenses négociations, Mattéo Guendouzi a finalement rejoint le club italien sous la forme d’un prêt payant d'un million d’euros, avec une option d’achat de 18 millions d’euros, bonus compris. D’ailleurs, la source assure que "Sarri avait raison de vouloir Guendouzi à tout prix. C'était la pièce manquante du milieu". Le milieu de terrain semble donc bien parti pour se relancer loin du Vélodrome et est déterminé à poursuivre sur cette belle lancée.