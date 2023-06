Prêté au FC Séville puis Hoffenheim, Kasper Dolberg devrait être vendu par l'OGC Nice cet été. Un club serait intéressé à l'idée de le recruter.

Le mercato estival devrait offrir une nouvelle attaque à l'OGC Nice. Après les départs officiels d'Andy Delort et Nicolas Pépé, le Gym se prépare à accueillir de nouveaux éléments offensifs. Si les pistes sont nombreuses, la plupart ne connaissent pas de grandes avancées. On peut citer l'exemple de Reiss Nelson, la pépite d'Arsenal. Sous contrat jusqu'au 30 juin avec les Gunners, l'ailier de 23 ans avait l'air d'une bonne affaire pour l'OGCN. C'est un monstre d'efficacité avec 3 buts et 2 passes décisives en 11 matchs de Premier League cette saison.

Cependant, le président du club azuréen Jean-Pierre Rivère ne devrait pas le signer. En effet, alors que Nice espérait l'obtenir libre, Arsenal ferait le forcing pour prolonger son jeune attaquant d'après le journaliste Fabrizio Romano. Le club anglais sait qu'il vaut mieux agir de la sorte, compte tenu du potentiel et de la valeur du joueur (7 millions d'euros selon Transfermarkt). Le Gym devrait donc chercher ailleurs pour trouver son bonheur. En attendant, un départ est encore attendu du côté de l'attaque azuréenne.

Kasper Dolberg transféré à Anderlecht ?

Selon les informations de La DH Les Sports+, quotidien généraliste belge, Kasper Dolberg (25 ans) ne devrait plus tarder à quitter l'OGC Nice. Une information qui confirme celle que nous vous avions annoncée 2 jours plus tôt. À la recherche d'un buteur, le RSC Anderlecht aurait coché son nom dans le but d'un transfert cet été. Une bonne nouvelle pour le Gym, qui souhaiterait s'en séparer selon Foot Mercato.

Pourtant, Nice ne peut jubiler. Les Mauves ne font pas du Danois leur principale cible offensive, et ont même un autre nom en tête avant le sien. L'attaquant argentin Luis Vazquez, auteur de 2 buts et 2 passes décisives avec Boca Juniors, intéresse énormément l'actuel onzième de Jupiler Pro League. De plus, le prix de Kasper Dolberg serait estimé trop cher (9 millions d'euros). Le recrutement de Vazquez serait une meilleure opération sportive et financière (4,5 millions d'euros, 22 ans). L'OGCN va devoir revoir ses exigences à la baisse s'il veut vendre son avant-centre.