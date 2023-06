À un an de la fin de son contrat avec le Bayern Munich, Lucas Hernandez est pressenti au PSG. Le président bavarois a évoqué l’avenir du défenseur français.

Mercato PSG : Lucas Hernandez veut rejoindre le Paris SG

Recruté en juillet 2029, Lucas Hernandez n’a plus qu’un an de contrat restant avec le Bayern Munich, ce qui en fait la grande priorité du Paris Saint-Germain pour renforcer son secteur défensif la saison prochaine. Selon plusieurs sources concordantes, des négociations seraient déjà en cours entre l’entourage de Lucas Hernandez et la direction du PSG.

Les signaux seraient positifs puisque l’international français de 27 ans souhaiterait rejoindre les rangs des Rouge et Bleu et l’aurait même déjà signifié à certains de ses coéquipiers. Cependant, le récent champion de Bundesliga n’a aucune intention de vendre son joueur et espère le prolonger rapidement comme l’a fait comprendre à la presse son président.

Mercato PSG : Le Bayern veut garder Lucas Hernandez « à long terme»

Profitant d’une interview accordée au quotidien local Sport Bild, le président du Bayern Munich, Herbert Hainer, a été interrogé sur la situation de Lucas Hernandez. Si diverses rumeurs annoncent un accord contractuel entre le Paris SG et le natif de Marseille, le patron du club allemand assure que le frère de Theo Hernandez n’est pas à vendre.

« Nous sommes en contact permanent avec lui et nous l'avons soutenu de très près pendant la phase de rééducation. Tous ceux qui l'ont vu lors des célébrations du titre ont pu constater qu'il n'était pas malheureux ici. Nous voulons le garder à long terme », a déclaré Herbert Hainer.

Pour Bild, si Hernandez venait effectivement à refuser de prolonger, le Bayern pourrait se résoudre à lui ouvrir les portes du départ contre un chèque de 50 millions d’euros. Le dossier pourrait vite se décanter après un rendez-vous programmé entre le Bayern et le clan Hernandez dans les jours à venir.