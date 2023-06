Gérard Collomb a créé une polémique sur les réseaux sociaux, en déclarant que le match entre l'OL et Montpellier avait été arrangé en 2003.

OL : Gérard Collomb s'attire les foudres des supporters

Des propos de l'ancien maire de Lyon Gérard Collomb dans la revue Lyon Décideurs ont fait polémique sur les réseaux sociaux. L'homme politique a en effet affirmé que Jean-Michel Aulas et Louis Nicollin s'étaient arrangés pour que leurs équipes fassent match nul lors de la 37ème journée de la saison 2002-2003, alors que l'OL jouait le titre et que Montpellier luttait pour son maintien.

Les supporters lyonnais n'ont pas tardé à réagir sur les réseaux sociaux, affirmant qu'il était impossible que le match ait été arrangé, étant donné que Lyon n'était pas assuré d'être champion en cas de match nul. L'OL avait bien 3 points d'avance sur son rival monégasque à deux journées de la fin, mais avait une moins bonne différence que son dauphin.

Sidney Govou charge Gérard Collomb

L'ancien lyonnais Sidney Govou a également chargé Gérard Collomb : "Ce monsieur est malade, il est stupide. À 1-1, évidemment que ça arrangeait les deux équipes, donc on n'avait pas forcément besoin de jouer. Mais ça ne s’appelle pas « match truqué », il faut arrêter de raconter n’importe quoi. Il suffit de regarder tous les matchs de fin de championnat, et il y a des matchs où le résultat arrange les deux équipes, donc il ne se passe rien, car personne n’a envie de s’exposer. Nous, si on perdait, nous n’étions pas champions, si Montpellier perdait, ils descendaient".

A l'époque, les deux équipes s'étaient séparées sur le score d'un but partout, avec des buts de Bamogo et Juninho en début de match. Ce dernier avait notamment failli inscrire un doublé avec une frappe sur la transversale en fin de rencontre. Dans le même temps, Monaco s'était incliné 3-1 à Guingamp et avait offert le titre de champion à l'OL.