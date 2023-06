Le mercato d'été s'annonce difficile pour le Montpellier HSC. Laurent Nicollin est contrarié par la Coupe d'Afrique des Nations (CAN).

Mercato Montpellier HSC : Elye Wahi et Nordin en instance de départ

Montpellier HSC pourrait réaliser deux gros transferts pendant le mercato d’été. Elye Wahi et Arnaud Nordin sont très convoités après leur saison réussie sur le plan individuel. Le premier affole plusieurs clubs européens, et non des moindres. La Juventus, l’AS Rome, Arsenal, le RB Leipzig ou encore le Bayer Leverkusen sont séduits par son profil et ses performances (19 buts et 6 passes décisives en Ligue 1 la saison dernière). Quant au deuxième, il est sur les tablettes de l’OGC Nice. L’ailier droit formé à l’ASSE plait également à la Fiorentina en Serie A et est courtisé par Burnley en Premier League. En plus d’Elye Wahi et Arnaud Nordin, plusieurs joueurs de la Paillade sont en fin de contrat et sur le départ, notamment Wahbi Khazri, Faitout Maouassa (fin de prêt) ou encore Bingourou Kamara.

Recrutement au MHSC, Laurent Nicollin contrarié par la CAN

De ce fait, le MHSC doit recruter de nouveaux joueurs pour compenser les départs et se renforcer en cas de transfert de Wahi et Nordin. Mais le champ de Laurent Nicollin pour recruter est réduit. Il ne peut pas se lancer sur des joueurs internationaux concernés par la CAN 2023, prévue en Côte d’Ivoire en janvier-février 2024. « Malheureusement, nous sommes obligés de le prendre en compte. […]. Automatiquement, quand on fait le recrutement, dès qu’un joueur présente une double nationalité, on est un peu inquiet (sourire) », a-t-il confié sur France Bleu Hérault. « Après, si on a l’opportunité de prendre un super joueur, qu’il soit camerounais ou sénégalais, on le prendra mais on regarde avec attention », a-t-il tempéré ensuite.

Il faut indiquer que Montpellier HSC craint de ne pas pouvoir compter sur Issiaga Sylla (Guinée), Kiki Kouyaté (Mali), Falaye Sacko (Mali), Enzo Tchato (Cameroun). Mais aussi la recrue Mousa Tamari (Jornanien), concerné par la Coupe d’Asie. « Déjà que Janvier/Février sont toujours des mois compliqués pour Montpellier, si en plus on perd 30% de l’effectif… Quand on a fait le point, on a vraiment une défense qui sera décimée et c’est emmerdant », a fait remarquer Laurent Nicollin.