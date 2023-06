À la suite de l’espoir suisse, Becir Omeragic, le Montpellier HSC a officialisé la signature d’un attaquant en provenance de la Belgique.

Montpellier HSC Mercato : Mousa Tamari signe à La Paillade pour un an

Alors que le transfert d’Elye Wahi est toujours dans les tuyaux, le Montpellier HSC se renforce offensivement. Après la signature de Becir Omeragic (21 ans), défenseur central international espoir suisse, dimanche, le club de l’Hérault a acté celle de Mousa Tamari. Ce dernier débarque de Louvain en Belgique libre de tout contrat. Il s’agit d’une polyvalent ailier droit formé en Jordanie dan son pays natal. Il a signé un contrat d’une saison, jusqu’au 30 juin 2024.

« Le Montpellier HSC officialise ce jour la signature d’un joueur libre qui intègrera l’effectif dès la reprise de l’entraînement : Mousa Tamari. Ce gaucher entre dans l’histoire du MHSC avant même d’y effectuer ses premiers pas, puisqu’il devient le premier joueur jordanien de l’histoire du club », a indique le club du sud de la France, dans son communiqué officiel.

Mercato : Mousa Tamari « très heureux de rejoindre le MHSC, un grand club »

Mousa Tamari (26 ans) va découvrir la Ligue 1, l’un des cinq grands championnats d’Europe, et il s’en réjouit : « Montpellier est un grand club, je suis très heureux de le rejoindre. Je souhaite le meilleur lors de cette aventure commune, pour le club comme pour moi. J’espère m’adapter le plus rapidement possible, afin d’aider l’équipe de la meilleure des façons et de montrer mes qualités. Je viens ici pour donner le maximum pour le club et pour ses supporters. » Quand au président Laurent Nicollin, il a déclaré dans sa réaction : « C’est un plaisir pour moi d’accueillir le représentant d’un nouveau pays. J’espère que tout se passera bien pour lui et qu’il apportera un plus à l’équipe ».