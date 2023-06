Promu en Ligue 1 à l'issue de la dernière journée du championnat, le Havre AC a offert un premier contrat professionnel à une pépite sortie de son centre de formation.

Havre AC Mercato : Mathéo Bodmer signe son premier contrat pro au HAC

Jeune joueur prometteur du HavreAC, Mathéo Bodmer sera bel et bien présent dans l’équipe de Luka Elsner, le 03 juillet prochain, lors de la reprise des entrainements. Le club promu en Ligue 1 lui a offert un premier contrat professionnel, d’une durée de trois saisons, ce vendredi. Il s’est ainsi engagé avec son club formateur jusqu’en juin 2026. Fils de Mathieu Bodmer, directeur sportif du HAC, la pépite de 19 ans est arrivée à l'Académie du club normand en 2017. Ex-international U17, Mathéo Bodmer a fait toutes ses gammes dans les différentes catégories de jeunes et est apparu à 20 reprises en National 3 ou dans l’équipe engagée en U19 Nationaux. Le talentueux et polyvalent milieu de terrain (il est capable de dépanner en défense) avait même disputé un match en Ligue 2 (une mi-temps) en mai 2021, face à l’ES Troyes AC (3-2).

À noter que le jeune buteur Steve Ngoura (18 ans), coéquipier de Mathéo Bodmer au sein de la réserve du Havre AC, a également paraphé un premier contrat professionnel, pour les trois prochaines années, jeudi. Avant ce dernier, ce sont le défenseur central Yoni Gomis (17 ans) et le milieu de terrain Mokrane Bentoumi (18 ans) qui étaient les premiers admis dans l'équipe qui va évoluer en Ligue 1 lors de la saison 2023-2024.